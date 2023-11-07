Дело экс-руководителя филиала "Приватбанка" Волкова: суд рассматривает апелляционную жалобу (онлайн)

Сегодня, 7 ноября, Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу бывшего руководителя столичного филиала "Приватбанка" Сергея Волкова по изменению меры пресечения.

Об этом сообщает ТСН.

Суд рассматривает апелляционную жалобу Волкова на постановление о продлении срока содержания под стражей.

По словам защиты, вина Волкова является недоказанной и необоснованной стороной обвинения, а сам банкир не может находиться в СИЗО из-за плохого состояния здоровья.

Также адвокат ходатайствует об уменьшении размера залога.

Дело бывшего руководителя филиала "Приватбанка" Волкова

Напомним, 21 сентября, Шевченковский районный суд города Киева взял под стражу подозреваемого в уголовном производстве по завладению средствами Приватбанка Сергея Волкова. Его подозревают в присвоении 5,7 млрд. грн.

По словам адвокатов, у Волкова – проблемы со здоровьем, он нуждается в регулярных медицинских осмотрах, проведении лечебных процедур и непрерывного приема лекарств, а потому не может долго находиться в изоляторе. Однако суд отклонил апелляцию Волкова по изменению меры пресечения.

В свою очередь адвокат Сергея Волкова Владислав Опанасик обратился к уполномоченному по правам человека Дмитрию Лубинцу из-за угрозы жизни своего подопечного в СИЗО.

3 ноября Апелляционный суд в очередной раз отложил рассмотрение меры пресечения банкира Волкова.

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