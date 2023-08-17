Дело экс-директора ДК "Укрспецэкспорт" Саламатина: ВАКС предоставил разрешение на досудебное расследование

Высший антикоррупционный суд НАБУ и САП предоставили разрешение на осуществление специального досудебного расследования по уголовному производству в отношении бывшего генерального директора компании "Укрспецэкспорт", а позже — генерального директора концерна "Укроборонпром", министра обороны Украины и советника президента Украины.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

Речь идет о Дмитрии Саламатине.

Следствие установило, что подозреваемый в период 2010-2012 годов на должностях гениректора ДК "Укрспецэкспорт" и гендиректора ДК "Укроборонпром" в сговоре с другими лицами организовал подготовку и подписание агентского соглашения с компанией нерезидентом, ряда дополнительных соглашений и актов приема содержавшие заведомо ложные сведения о предоставленных агентских услугах и стали основанием для уплаты "агенту" более 23,8 млн долларов США.

НАБУ и САП исследуют и другие эпизоды возможной коррупционной деятельности с участием подозреваемого.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству.

Между тем , в Киеве местный адвокат с сообщником требовали от предпринимателя 30 тысяч долларов за аренду озера. Их разоблачили и уже сообщили о подозрении.