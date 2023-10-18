Дело экспрезидента "Мотор Сичи" передали в суд: СБУ арестовала активов более чем на 12 млрд гривен

Речь идет также и о директоре Департамента внешнеторговой деятельности предприятия.

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении экспрезидента АО Мотор Сич Вячеслава Богуслаева и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия, подозреваемых в работе на агрессора.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Кроме того, в рамках уголовного производства наложен арест на все имущество обвиняемых на общую сумму более 12 млрд. в гривневом эквиваленте. Речь идет о средствах, недвижимости, корпоративных правах обоих должностных лиц, а также их имуществе, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за границей.

Напомним, что оба злоумышленника были задержаны сотрудниками Главного следственного управления и контрразведки СБУ в октябре 2022 года. По данным следствия, руководство завода в Запорожье наладило транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей и запчастей к ним в страну-агрессорку.

Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для оккупационных группировок РФ.

Полученную продукцию захватчики использовали для производства и ремонта ударных вертолетов, массово применявшихся для полномасштабного вторжения в Украину.

Также установлено, что в апреле 2022 года эксчельник "Мотор Січі" намеренно заблокировал поставку вертолета для нужд Главного управления разведки Минобороны Украины.

Для этого эксочельщик предприятия дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию к нему.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности направили в суд обвинение на экспрезидента Мотор Сичи по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

При этом его подчиненный – глава Департамента внешнеторговой деятельности предприятия – обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что в октябре прошлого года СБУ задержала тогдашнего президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе в пользу РФ.

В Сети были опубликованы разговоры Вячеслава Богуслаева с россиянами. Он жалуется на то, что по Запорожью прилетают российские ракеты, однако призывает Путина оккупировать Украину.

Также сообщалось, что Богуслаев еще с 2000 года имел российское гражданство.

10 мая в СМИ появился документ, в котором бывший президент Мотор Сечи Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список лиц , которые могут быть отправлены на обмен в Россию.

Читайте также: