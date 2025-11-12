- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 508
- Время на прочтение
- 1 мин
Дело "Энергоатома": какой залог назначил суд для подозреваемой Леси Устименко
Суд постановил держать Лесю Устименко под стражей 60 дней по делу «Энергоатома» или внести залог.
Суд постановил заключить под стражу Лесю Устименко, подозреваемую в причастности к хищению средств «Энергоатома», сроком на 60 дней.
Об этом сообщила корреспондентка «Суспільного» из зала суда.
В то же время, суд разрешил альтернативу — внесение залога в размере 25 млн грн, что позволит подозреваемой остаться на свободе до завершения следствия.
Расследование дела продолжается, и подробности роли Леси Устименко в возможном хищении средств «Энергоатома» пока уточняются.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: ОПЛЮДЕННЫЕ ОЧЕРЕДНЫЕ ПЛЕНКИ ДЕЛА МИДАС! ФИГУРАНТОВ становится ВСЕ БОЛЬШЕ!
Напомним, как сообщили журналисты проекта «Схемы» (Радио Свобода) со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в перечень подозреваемых вместе с Лесей Устименко входят также четверо участников так называемого «бекофиса», который, по версии следствия, занимался легализацией средств: Александр Цукерман (» Александр Цукерман») («Решик») и Людмила Зорина.
Ранее говорилось, что 12 ноября, высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Дмитрия Басова. Он подозревается в масштабных хищениях в сфере энергетики.