Дело "Энергоатома": какой залог назначил суд для подозреваемой Леси Устименко

Дело Энергоатома

Суд постановил заключить под стражу Лесю Устименко, подозреваемую в причастности к хищению средств «Энергоатома», сроком на 60 дней.

Об этом сообщила корреспондентка «Суспільного» из зала суда.

В то же время, суд разрешил альтернативу — внесение залога в размере 25 млн грн, что позволит подозреваемой остаться на свободе до завершения следствия.

Расследование дела продолжается, и подробности роли Леси Устименко в возможном хищении средств «Энергоатома» пока уточняются.

Напомним, как сообщили журналисты проекта «Схемы» (Радио Свобода) со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в перечень подозреваемых вместе с Лесей Устименко входят также четверо участников так называемого «бекофиса», который, по версии следствия, занимался легализацией средств: Александр Цукерман (» Александр Цукерман») («Решик») и Людмила Зорина.

Ранее говорилось, что 12 ноября, высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Дмитрия Басова. Он подозревается в масштабных хищениях в сфере энергетики.