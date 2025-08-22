Дело Фарион: подозреваемый фактически признался в убийстве сокамернику

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Шевченковском райсуде Львова 22 августа продолжилось рассмотрение дела об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. В суде заслушали аудиозапись разговора подозреваемого Вячеслава Зинченко с сокамерником, где фигурант признал, что убил Фарион из-за личной неприязни. На заседании Зинченко утверждал, что сказал это под давлением.

Об этом сообщает «Суспільне».

На суде 22 августа прокурор сообщил, что в течение заседания будет исследоваться протокол негласных следственных розыскных действий. Прокурор Дмитрий Петлеваный зачитал из протокола текст разговора Зинченко и его сокамерника, личность которого не назвали. В оригинале разговор звучал на русском.

Реклама

Диалог Зинченко и сокамерника об убийстве Фарион

Сокамерник обращается к Зинченко:

- Малый, ты скажи, ты что-то извлек из этого?

- Нет.

- Да, а на*** ты сидишь, на*** ты подписывался на это все, если даже не получил денег? Ну сделали работу, убили человека, я понял, ну кассу дали или вы там на почве патриотизма это сделали?

Реклама

- На почве личной неприязни.

- На почве личной неприязни? Да ну на*** б****. — Это же насколько надо быть… Ты же даже с ней не был знаком

- Ну да.

- Ну какая может быть личная неприязнь? Или ты имеешь в виду неприязнь, что она так выступала, что такая точка зрения у нее была или как? Что ты понимаешь как личную неприязнь?

Реклама

- Конкретно к ней плохо относился.

- Почему? Что она тебе сделала плохого?

- Она выражалась плохо.

- Высказывалась плохо о ком, что?

Реклама

- На мой адрес.

- На твой адрес?

- Не конкретно на мой.

- А на чей?

Реклама

- Русскоязычных.

- А кто тебе вообще дал право забирать у кого-то жизнь? Если так разобраться, ты мог облить ее зеленкой, не знаю, облить бензином, сломать руку, ногу, но не забирать жизнь, понимаешь?

- Ага.

Зинченко заявил о «недопустимости» этого доказательства

После зачитанного разговора Зинченко заявил, что это доказательство нельзя принимать во внимание, и что сказанные им сокамернику слова неправдивы.

Реклама

«Это доказательство недопустимо, поскольку унижали мою честь и достоинство, побуждали признать свою вину, а после того, как я говорил что-то, чтобы от меня отцепились, давление уменьшалось. То, что там сказано, не является правдой, я говорил, чтобы от меня отцепились и не давили», — высказался подозреваемый.

В свою очередь адвокат Зинченко заявил, что тот должен был быть в камере один, и попросил установить личности тех, кто разговаривал с его клиентом.

После этого на заседании суда планировалось перейти к допросу потерпевших. Защита Зинченко попросила дополнительное время на подготовку к допросу. Коллегия судей назначила перерыв в заседании. Следующие заседания запланированы на 2 и 3 сентября в 10:30.

Напомним, Ирина Фарион была убита 19 июля 2024 года во Львове. В языковеда стреляли из пистолета, после чего она умерла в больнице.

Реклама

Вскоре в Днепре задержали подозреваемого в преступлении Вячеслава Зинченко и с тех пор он находится под стражей в СИЗО. На сегодня парень — единственный подозреваемый по делу. По версии следствия, фигурант был участником онлайн-группы, пропагандирующей культ насилия, а также разжигающей расовую, национальную и религиозную вражду. Зинченко обвинения в убийстве Фарион отвергает.