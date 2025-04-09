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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2229
Время на прочтение
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Дело Фарион: подозреваемый в убийстве сделал ряд заявлений на суде

Подсудимый считает себя невиновным.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Суд над Зинченко

Суд над Зинченко

Во Львове состоялось очередное заседание суда по делу об убийстве Ирины Фарион . Подозреваемый Вячеслав Зинченко сделал ряд заявлений.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua, присутствовавший в зале суда.

В частности, подозреваемый прокомментировал, куда девались его кудри.

"У меня волосы не прямые вьющиеся, когда удлиняются они становятся немного такими как бы волной", - отметил парень.

Также он заверил, что "самое интересное впереди", мол, "ничего особенно интересного еще не было".

"Они не просто обвиняют меня в убийстве, они хотят повести на меня абсолютно все, всех собак. И обвинения одновременно и в убийстве за украинский язык и в покушении на пропутинского депутата, это просто логическое противоречие", - подчеркнул Зинченко.

Также он пообещал рассказать, почему его задержали, когда выйдет на свободу.

"На свободу выйду и буду налево направо все рассказывать. Сейчас не считаю нужным это говорить", - заключил подозреваемый в убийстве Фарион.

Шевченковский райсуд Львова 9 апреля продлил меру пресечения Вячеславу Зинченко — подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион. Фигурант будет находиться под стражей до 8 июня.

Дата публикации
Количество просмотров
2229
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