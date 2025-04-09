Дело Фарион: подозреваемый в убийстве сделал ряд заявлений на суде

Суд над Зинченко

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Во Львове состоялось очередное заседание суда по делу об убийстве Ирины Фарион . Подозреваемый Вячеслав Зинченко сделал ряд заявлений.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua, присутствовавший в зале суда.

Дата публикации 15:01, 09.04.25 Количество просмотров 23 Подозреваемый в убийстве Фарион сделал ряд заявлений в суде

В частности, подозреваемый прокомментировал, куда девались его кудри.

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"У меня волосы не прямые вьющиеся, когда удлиняются они становятся немного такими как бы волной", - отметил парень.

Также он заверил, что "самое интересное впереди", мол, "ничего особенно интересного еще не было".

"Они не просто обвиняют меня в убийстве, они хотят повести на меня абсолютно все, всех собак. И обвинения одновременно и в убийстве за украинский язык и в покушении на пропутинского депутата, это просто логическое противоречие", - подчеркнул Зинченко.

Также он пообещал рассказать, почему его задержали, когда выйдет на свободу.

"На свободу выйду и буду налево направо все рассказывать. Сейчас не считаю нужным это говорить", - заключил подозреваемый в убийстве Фарион.

Шевченковский райсуд Львова 9 апреля продлил меру пресечения Вячеславу Зинченко — подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион. Фигурант будет находиться под стражей до 8 июня.