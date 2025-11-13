Дело Фарион: суд принял новое решение в отношении подозреваемого Зинченко

Вячеслав Зинченко

Шевченковский райсуд Львова 13 ноября продлил меру пресечения для Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Так, фигурант останется под стражей без права на залог еще на 60 суток.

Об этом сообщает «Суспильне».

На заседании прокурор Дмитрий Петлеваный попросил суд продлить срок действия меры пресечения для Зинченко в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

«А поскольку преступление, которое инкриминируется обвиняемому, совершенное с применением насилия и привело к смерти потерпевшей, прошу суд не определять размер залога при решении вопроса о продлении меры пресечения», — сказал прокурор.

После выхода из совещательной комнаты суд объявил, что решил продлить Зинченко меру пресечения — арест без права внесения залога сроком на 60 суток.

По делу Фарион заслушали двух свидетелей

На заседании суда также заслушали двух свидетелей — владелицу квартиры, которую арендовал подозреваемый летом 2024 года, и понятого, который присутствовал при изъятии улик на месте убийства.

Владелица квартиры рассказала, что во время телефонного разговора с потенциальным арендатором услышала голос взрослого мужчины, однако на встречу пришел совсем молодой парень — это изрядно удивило женщину.

«Зинченко позвонил на контактный номер и когда мы разговаривали, мы договорились о поселении около 15 часов, и по времени все так четко происходило. Единственное, что меня поразило, что когда был звонок, голос был такой достаточно старшего мужчины, лет 55, четкий украинский тон. Я пришла в квартиру может на 5 минут быстрее и его ждала, в телефонном режиме объясняла, как зайти в квартиру. И что меня поразило — заходит молодой парень, у него лицо такое еще, запомнила, прыщавое было, переходный возраст, а по голосу в телефоне был старший мужчина. И меня это поразило», — рассказала свидетель.

Хозяйка квартиры отметила, что засомневалась, исполнилось ли парню вообще 18 лет, поэтому попросила предъявить документы. Только после этого она передала ему ключи. По словам женщины, арендатор заплатил наличными за трое суток проживания, но покинул квартиру досрочно — уже на следующий день после обеда.

Позже в суд вызвали одного из двух понятых, которые присутствовали во время следственных действий на месте преступления.

«Я возвращался из магазина после того, как уже произошло само убийство, это где-то было под вечер. Попросили меня быть понятым, когда будут изымать вещественные доказательства на месте убийства. Помню как изъяли там, где произошло само убийство, одну гильзу. Также брали со скамейки отпечатки пальцев, если они там были, а остальное не помню», — рассказал мужчина.

Напомним, убийство Фарион было совершено 19 июля 2024 года во Львове. В нее стреляли из пистолета, после чего языковед умерла в больнице.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в преступлении — Зинченко. С тех пор он находится в СИЗО и суд постоянно продлевает срок содержания под стражей.

Во время очередного судебного заседания по делу об убийстве Фарион 21 октября был допрошен тайный свидетель, который видел подозреваемого в день преступления. Дочь погибшей София Особа выразила благодарность свидетелю и заявила, что адвокаты Зинченко пытаются затянуть процесс.