Дело Фирташа: какая мера пресечения избрана руководителю облгаза

Бывшему председателю правления АО "Криворожгаз" в рамках дела Фирташа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной суммой залога более 160 млн грн.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

В рамках уголовного производства детективы Бюро экономической безопасности Украины получили доказательства хищения газа из газотранспортной системы Украины (ГТС). Подтвержденная сумма ущерба нанесенного государству – более 202 млн грн.

В настоящее время бывший председатель правления акционерного общества подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и легализация имущества, полученного преступным путем).

Отметим, БЭБ разоблачила организованную группу лиц, которая совершала масштабные хищения топлива из газотранспортной системы. К схеме были причастны руководители отдельных облгазов "Региональной Газовой Компании" (РГК), подконтрольные подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу. Подозреваемые на протяжении 2021 года нанесли государству более 4,2 млрд грн ущерба.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляет Служба безопасности Украины, процессуальное руководство – прокуроры Офиса генерального прокурора.

АО "Криворожгаз" / Фото: dnepr.info

Напомним, Служба безопасности и БЭБ продолжают расследовать коррупционные схемы подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа и топ-менеджмента подконтрольных ему компаний. Правоохранители задокументировали преступную деятельность председателей правлений "Волыньгаза", "Криворожгаза" и "Черниговгаза", которые причастны к хищению топлива из газотранспортной системы Украины.

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