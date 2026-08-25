Дело "Форест Гамп": суд выбирает меру пресечения Мудрой

Экс-заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая

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Высший антикоррупционный суд начал 25 августа заседание по избранию меры пресечения экс-заместительнице руководителя Офиса президента Ирине Мудрой.

Об этом сообщает hromadske.

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В ВАКС стартовало заседание по избранию меры пресечения Мудрой, которая является фигуранткой дела о коррупции на высоком уровне под названием «Форест Гамп». В настоящее время продолжается выступление ее адвоката.

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Напомним, 24 августа главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович и военнослужащий Сергей выразили готовность взять на поруки Мудру.

Рабин отметил, что знает ее несколько лет и готов выполнить все требования суда по обеспечению процессуальных обязанностей. В то же время военный заявил, что Мудра помогала его части и выполняет важную работу по международному трибуналу, которая оказывает непосредственное влияние на его служебные обязанности.

В чем подозревается Ирина Мудра?

НАБУ и САП в рамках спецоперации «Форест Гамп» сообщили о подозрении Мудрой по делу о схеме на 150 млн грн, касающейся попытки внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко через подконтрольные компании и государственный «Сэнс Банк».

На обнародованных записях женщина с голосом, похожим на голос Мудрой, обсуждает проведение наличных денег с экс-нардепом Максимом Микитасем, а также упоминает влияние на банк нардепов Давида Арахамии и Даниила Гетманцева. В деле также фигурируют Вадим Столар, Василий Астион и Николай Гладищенко. Президент Владимир Зеленский уволил чиновницу, а правоохранители провели у нее обыски.

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