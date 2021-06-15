Дело Гандзюк: фигурантов Мангера и Левина оставили под стражей

Адвокаты просили суд отпустить подозреваемых под залог.

Днепровский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения экс-главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, и второму подозреваемому — Алексею Левину.

Об этом сообщает "Суспильне".

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Мангера и Левина адвокаты просили отпустить под залог, размер которого должен был определить сам суд.

"Мангер ранее скрывался, пока суд не дал разрешение на задержание. Он может влиять на свидетелей", — заявил прокурор.

В судебном заседании объявлен перерыв до среды, 16 июня.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне произошло нападение на активистку Екатерину Гандзюк. Нападающий ждал жертву у подъезда и плеснул на девушку концентрированной серной кислотой. Женщина получила ожоги 30% тела. От полученных ожогов Екатерина умерла 4 ноября. Ее дело сразу же переквалифицировали на законченное умышленное убийство.

В августе 2020 года Днепровский суд начал рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк по существу. На скамье подсудимых возможные организаторы — председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и советник Алексей Левин.

Игоря Павловского признали виновным в сокрытии преступления и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.

Обвиняемый в организации покушения на Гандзюк появился в суде голышом, только прикрывшись полотенцем

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