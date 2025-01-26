Дело генерала Галушкина: журналистка обнаружила странные обвинения и недостатки законодательства

Для рассмотрения таких дел нужно создать военный суд, а при их рассмотрении применять принцип "боевого иммунитета".

На примере дела генерала Юрия Галушкина, которого в качестве командующего ОТГ "Харьков" обвиняют в ненадлежащей обороне Харьковской области, стала очевидной потребность в существенных изменениях в законодательстве — в частности, во введении военных судов с присяжными, которые сами являются офицерами, имеющими боевой опыт. Именно так происходит в странах НАТО, куда стремится попасть Украина.

На это обратила внимание журналистка ТСН Юлия Кириенко-Меринова, работавшая на судебном заседании по делу генерала Галушкина, в своем сообщении в соцсети Facebook.

Она подчеркнула, что "боевой иммунитет", появившийся в украинском законодательстве еще в начале полномасштабного вторжения, в марте 2022 года, почему-то не применяется в деле генерала Галушкина, как и в предыдущих подобных делах.

Хотя этот принцип появился, как пишет журналистка, " чтобы командиры во время боевых действий не колебались принимать решения о защите территориальной целостности государства, а не думали, что после таких решений для них неотвратимо наступит уголовная ответственность".

Удивительные обвинения

Юлия Кириенко-Меринова напомнила, что генералу Галушкину инкриминируют, что он не принял соответствующих решений, чтобы противодействовать прорыву россиян в Харьковской области в мае 2024 года.

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“В документе с текстом подозрения, которые мы, журналисты могли видеть во время открытой части заседания, значится, что Галушкин не применил подразделения, которые стояли во втором эшелоне войск. А именно 57, 92, 17, 71 бригады ВСУ”, — написала она.

В то же время, отметила журналистка, известно, что упомянутые бригады физически не находились на указанном участке фронта.

"Только после прорыва врага на Харьковщине, то есть, после 10 мая 2024 года, большинство командиров этих подразделений получили Боевое распоряжение выдвинуться на Харьковщину. Сами подразделения находились на других участках фронта. В основном в Донецкой области”, — отметила она.

При этом журналистка подчеркнула, что для того, чтобы всей бригадой вступить во взаимодействие нужно время.

“Произошло это гораздо позже, чем 10 мая. То есть, когда россияне уже прорвали линию и начали уничтожать Волчанск. И когда Галушкина уволили с должности”, — написала она.

Юлия Кириенко-Меринова подчеркнула, что у командиров ОТГ нет полномочий забирать то или иное подразделение с другого участка фронта, других областей, без решений командира ОСГВ "Хортица" или/и главкома ВСУ. Она также напомнили, что в то время командовал "Хортицей" Юрий Содоль, освобожденный от службы после заключения ВВК.

“В тексте подозрения Юрию Галушкину также содержится, что он не принял меры по укомплектованию людьми 125 бригады ТрО, поскольку ее комплектование на момент прорыва было на уровне 55-67%. Я хочу оставить это предложение без комментариев. Потому что представляю удивление большинства комбригов, которые сейчас стоят на линии фронта и прочтут его. Поскольку комплектация подразделений на тех или иных участках значительно ниже. А решение о выводе бригады на восстановление тоже принимает главком ВСУ”, — отметила журналистка.

Несовершенство законодательства

Юлия Кириенко-Меринова в своем сообщении также отметила необходимость создания специального военного правоохранительного органа, который занимался бы нарушениями в армии, надзором за соблюдением дисциплины и тому подобное.

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“Когда-то у нас была военная прокуратура, которую ликвидировали в 2020. И военные суды, которые тоже ликвидировали еще 10 лет до того. Сейчас у нас только отдел специализированной прокуратуры в сфере обороны при Генпрокуратуре, который объединил остатки тех прокуроров с погонами, которые работали в ликвидированных органах... У них есть допуск к государственной тайне. В отличие, например, от судьи. Здесь как раз и коллизия”, — отметила она.

По словам журналистки, по таким делам необходимо урегулировать сферу судопроизводства по доступу к государственной тайне участников, а также создать военный суд.

Она напомнила, что по делу о сбитом Ил-76 с украинскими десантниками в 2014 году финальную точку поставили не только закрывший дело Верховный суд, но и обращение от ряда военных США, экс-командующих сил НАТО, дипломатов, которые настаивали на том, чтобы в рассмотрении дел против военных учитывать боевой иммунитет.

“Гражданские суды не должны судить военных за их решения во время боевых действий. И суды над военными офицерами по поводу их боевых приказов во время войны должны все же проходить в военном суде и как минимум с присяжными, которые сами являются офицерами, имеющими боевой опыт”, — написала журналистка.

Она подчеркнула, что именно так и есть в странах НАТО, куда Украина так стремится.

“Ибо так справедливо. И так должно быть в правовом государстве. И не мне писать о том, что дела Галушкина и Ко изрядно подрывают боевой дух офицеров, которые принимают решение в первую очередь для того, чтобы уберечь жизнь солдат и не потерять территории”, — подытожила она.

Напомним, бригадный генерал и бывший командующий ОТГ "Харьков" Юрий Галушкин, обвиняемый в ненадлежащей обороне Харьковской области, заявил о готовности вернуться на фронт рядовым солдатом.

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