Дело Гонгадзе: 2 июля суд должен объявить окончательное решение по кассации на приговор Пукачу

Пукача приговорили к пожизненному заключению.

В пятницу, 2 июля, Верховный суд Украины должен объявить окончательное решение по кассации на приговор Алексею Пукачу, обвиняемому в убийстве Георгия Гонгадзе.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 2 июля.

Бывшего руководителя департамента внешнего наблюдения МВД более восьми лет назад приговорили к пожизненному заключению. Пукача признали виновным в сметри журналиста Георгия Гонгадзе, который исчез в 2000 году в столице, тело которого без головы нашли позже в лесу в Киевской области.

Пять лет назад Апелляционный суд оставил приговор Пукача в силе. С того времени рассматривали его кассационную жалобу. Сегодня — должны поставить точку.

Новости Украины: Верховный суд должен объявить окончательное решение по кассации на приговор обвиняемому в смерти Гонгадзе

Напомним, журналист Гонгадзе исчез в сентябре 2000 года. За две недели в 70 километрах от столицы в Таращанском лесу нашли его тело. Дело Гонгадзе до сих пор не расследовано полностью. Виновными в убийстве журналиста признали четырех бывших сотрудников МВД. Трех приговорили к 12-13 годам заключения, Алексея Пукача, бывшего руководителя департамента внешнего наблюдения МВД — пожизненно. А вот заказчики до сих пор не названы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку