Дело Гринкевича-старшего: завершено расследование по подкупу руководства ГБР

Кроме этого дела, бизнесмена подозревают в нанесении госбюджету Украины ущерба на почти миллиард гривен.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, предлагавшего взятку в 500 тыс. дол. одному из руководителей ГБР за содействие в возвращении изъятого имущества, а также за закрытие уголовного производства в отношении подконтрольных бизнесмену компаний – одних из крупнейших поставщиков Минобороны.

Об этом сообщили в Госбюро расследований и Офисе генпрокурора Украины. Там не назвали имени фигуранта дела, однако, по источникам издания "Украинская правда", речь идет именно об Игоре Гринкевиче.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении гражданина по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины)", – говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

Как выяснило следствие, в конце декабря 2023 года подозреваемый пытался подкупить заместителя руководителя отдела ГБР взяткой в размере 500 тыс. дол. Бизнесмен просил помочь в возвращении изъятого имущества, размещенного на территории таможенного поста "Чайки" Киевской таможни. Также фигурант дела просил не продолжать процессуальные действия и закрыть уголовное производство.

Правоохранители задержали бизнесмена во время передачи взятки и сообщили о подозрении.

Теперь сторона защиты знакомится с материалами досудебного расследования, после чего дело будет передано в суд. Наказание за такое преступление предусматривает до восьми лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Отметим, что сейчас Гринкевич находится под стражей.

К слову, в феврале в уголовном производстве по мошеннической схеме Гринкевича и его семьи был наложен арест на недвижимость, автомобили бизнесмена, членов его семьи — жены, сына и тещи, а также двух соучастников и подконтрольных им обществ.

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