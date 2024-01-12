Дело Гринкевича: все подробности скандальных закупок Минобороны

Львовский бизнесмен находится под стражей только из-за попытки подкупить одного из руководителей ГБР.

Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, который был одним из крупнейших поставщиков Министерства обороны, до сих пор не имеет статуса подозреваемого по делу о хищении более миллиарда гривен, которые должны были идти на нужды Вооруженных сил Украины. В настоящее время он находится под стражей из-за попытки подкупить взяткой в полмиллиона долларов одного из руководителей ГБР, занимающегося этим делом. После этого почти все, за исключением одного, соглашения, заключенные с этим бизнесменом и компаниями из его окружения, в Минобороны разорвали.

ТСН.ua собрал все известные сейчас подробности этого скандального дела.

За что задержали Гринкевича

В пятницу, 29 декабря 2023 года, Государственное бюро расследований задержало одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны – львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Он пытался подкупить одного из руководителей Главного следственного управления ГБР, предложив ему взятку в размере 500 тысяч долларов США.

"Взятка предлагалась при содействии в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства", — говорится в сообщении.

Как подозреваемый в этом коррупционном преступлении Игорь Гринкевич находится под стражей в следственном изоляторе.

“Но это не означает, что мы не услышим о статусе подозреваемого [по делу о хищении средств Минобороны] в ближайшие дни. Написать в соцсетях гораздо проще, чем юридически доказать, что человек подозревается в том или ином преступлении”, — сказала в эфире Радио Свобода советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Что известно о скандальных закупках Минобороны

В прошлом 2023 году Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Как оказалось, компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку одежды на сумму более 1,5 млрд грн.

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Следователи установили, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством. Они не обладали надлежащими мощностями для изготовления и помещениями для хранения имущества для нужд Минобороны.

Это привело к срыву поставок и нанесло ущерб бюджету по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн.

Правоохранители обнаружили полное невыполнение шести контрактов. По меньшей мере, по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также восемь договоров исполнено с опозданием от 3 до 5 месяцев.

У компаний также обнаружены факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ.

О каких компаниях идет речь

В скандальном деле о закупках Минобороны фигурируют компании "ТРЕЙД ЛАЙНС РИТЕЙЛ", ООО "Строительный Альянс МОНТАЖПРОЕКТ" и ООО "СИТИГРАД".

Как сообщила Счетная палата, указанные компании не поставили армии курток, штанов и футболок на 1,5 млрд грн.

По информации журналиста Игоря Лаченкова, владелицами ООО "ТРЕЙД ЛАЙНС РИТЕЙЛ" являются Светлана Гринкевич [жена Игоря Гринкевича] и Ольга Гринкевич-Швед [дочь Игоря Гринкевича]. С этой фирмой в декабре 2023 Министерство обороны подписало договор на поставку продуктов на 470 млн грн.

Основателем и директором ООО "Строительный Альянс МОНТАЖПРОЕКТ" является Роман Гринкевич [сын Игоря Гринкевича]. Недавно, по информации СМИ, он приобрел в элитном поселке Козин под Киевом дом площадью 289 кв.м за 25 млн грн (при рыночной стоимости в 50,5 млн грн). Кроме дома, в тот же день Роман приобрел четыре земельных участка в том же Козине.

Общая сумма тендеров, полученных компанией семьи Гринкевичей от Минобороны за 2022-2023 годы, составляет 3,2 млрд грн.

Реакция Минобороны

Министерство обороны решило полностью прекратить сотрудничество с компаниями, связанными со скандальной семьей Гринкевичей. Об этом заявил заместитель министра обороны Виталий Половенко.

"Какова позиция Минобороны относительно "кейса Гринкевичей"? Позиция такова: после публикации статьи [...] Министерство обороны сразу приняло решение о расторжении договоров, предварительно заключенных", — заявил он.

Впоследствии стало известно, что одно действующее соглашение на питание военных с компанией, связанное с задержанным львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем, все еще существует.

“Это соглашение “под микроскопом”, то есть мы очень внимательно изучаем все детали. Если будут выявлены малейшие нарушения, то, конечно, если будут основания для расторжения контракта, он будет разорван», – сообщил начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк.

Напомним, ранее был наложен арест на имущество львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, пытавшегося дать взятку одному из руководителей ГБР.

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