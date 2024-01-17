Дело Гринкевичей: фигуранты получили подозрения – журналист

Компании львовского бизнесмена Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Минобороны военной одежды более чем на 1,5 млрд гривен.

Члены семьи Гринкевичей, фигурирующие в скандальном деле по поставкам одежды для военных, получили подозрения. Речь идет о бизнесмене Игоре Гринкевиче, его сыне Романе Гринкевиче и еще трех руководителях подконтрольных им компаний.

Об этом сообщил журналист 1+1 Евгений Плинский со ссылкой на источники в прокуратуре.

"Им инкриминируют создание преступной группировки и мошенничества совершенного в условиях военного положения в особо крупных размерах. Речь о ч. 5 ст. 190 и ч. 1,2 ст. 255 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", — рассказал журналист.

По данным Плинского, семье Гринкевичей и другим фигурантам дела "светит" до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним:

Бизнесмен Игорь Гринкевич был задержан на попытке подкупа одного из руководителей следственного управления ГБР. Бизнесмен предлагал $500 тысяч за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.

Компании Гринкевича являются одними из крупнейших поставщиков Минобороны, расследование по злоупотреблениям на закупках продолжается. По предварительным данным, сумма ущерба составляет 1,2 млрд грн.

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