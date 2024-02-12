Дело Гринкевичей: ГБР арестовало имущество семьи бизнесмена и взялось за недвижимость Морозюк

В уголовном производстве по мошеннической схеме львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и его семьи наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства бизнесмена, членов его семьи – жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ. Также инициирован вопрос о наложении ареста на недвижимое имущество бывшей невесты Романа Гринкевича – Сони Морозюк – и еще одного соучастника.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Подозрения были выдвинуты в середине января 2024 года – пяти лицам в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст.255 УК Украины).

Преступные действия были квалифицированы как мошенничество, ведь они организовались с целью завладения чужим имуществом (средствами) из-за заключения рядом подконтрольных контрагентов с Министерством обороны договоров о закупке товаров, в том числе одежды для военных. В результате была поставлена продукция ненадлежащего качества, которая не могла использоваться по назначению, по квалификации является обманом и злоупотреблением доверием.

В ГБР подчеркнули, что продолжают принимать все необходимые процессуальные меры и документируют все незаконные действия членов преступной организации.

Арест Игоря Гринкевича

Бизнесмен Игорь Гринкевич был задержан на попытке подкупа одного из руководителей следственного управления ГБР. Бизнесмен предлагал 500 тыс. долларов за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.

Компании Гринкевича были одними из крупнейших поставщиков Минобороны, расследование по злоупотреблениям на закупках продолжается. По предварительным данным, сумма ущерба составляет 1,2 млрд грн.

Напомним, художница Соня Морозюк "спрятала" свое имущество, которое ГБР объявило арестованным. Две квартиры и галерею девушка передала под залог по сделкам займа. Таким образом, ей удалось обезопасить эту недвижимость.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Экс-невеста Гринкевича обманула ГБР! Соня Морозюк провернула хитрую схему!

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