Дело Гринкевичей: когда фигурантам изберут меру пресечения и сколько лет им грозит — детали от ДБР

Игорь Гринкевич проходит по еще одному делу о вручении взятки в сумме полмиллиона долларов.
В четверг, 18 января, львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, его сыну Роману Гринкевичу и другим участникам преступной схемы, которые наживались на ВСУ, изберут меру пресечения.
Об этом рассказала советник по коммуникации Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.
Она напомнила, что Игорь Гринкевич проходит по еще одному делу о вручении взятки в сумме полмиллиона долларов.
"С того момента он находится в СИЗО и именно там он получил еще одно подозрение в мошенничестве в участии в преступной организации. Это достаточно строгие статьи. По таким подозрениям также еще получили четверо причастных к этой обработке из Минобороны, которое касалось закупки одежды и белья для ВСУ. Группировка была создана, как установили следователи, чтобы присваивать бюджетные средства", — отметила она.
Сапьян подчеркнула, что подконтрольные бизнесмену предприятия, которые занимались строительством, не имели никаких возможностей производить и хранить вещи для нужд Минобороны.
"Также следователи будут выяснять, как этим предприятиям удалось получить договоры на поставку Минобороны на сумму полтора миллиарда гривен. И кто в оборонном ведомстве причастен к таким махинациям", — добавила она.
Как продолжается расследование на уровне Министерства обороны
По словам Сапьян, в настоящее время ДБР проверяет всех, кто мог быть причастен к этим схемам.
"Как минимум возьмем тех работников Министерства обороны, которые делали заказ и принимали уже окончательный вариант. Если говорить в контексте, как, например, как эти фирмы могли выиграть тендеры — это будет выясняться в процессе досудебного расследования", — отметила она.
Сколько лет тюрьме грозит Гринкевичам
Сафьян сообщила, что Гринкевичас грозит более 10 лет лишения свободы.
"Особенно, когда будет доказано, что эти люди зарабатывали в условиях военного положения на поставках для Минобороны. Статья мошенничество и создание преступной организации – это достаточно серьезные статьи и приговоры, соответственно, будут суровыми. Сейчас мы в процессе досудебного расследования. Мы надеемся, что накопятся все факты и тогда уже сможем услышать верно суду", — сказала она.
Представитель ДБР выразила уверенность, что следственные и оперативно-следственные группы найдут всех, кто был причастен к кругу свидетелей, чтобы виновных привлечь к ответственности.
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