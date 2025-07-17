Дело Гусакова: украинское СМИ заявило о давлении – что известно

РБК-Украина заявила о давлении, полиция начала расследование

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Национальная полиция Украины 17 июля начала досудебное расследование по факту возможного давления на журналистов и препятствования их профессиональной деятельности. Основанием для этого стало официальное заявление редакции РБК-Украина.

Об этом сообщает «Полица Киева».

Правоохранители квалифицировали инцидент по статье 171 Уголовного кодекса Украины, касающейся препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

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«Основанием стало официальное заявление одного из ведущих украинских медиа РБК-Украина относительно возможного давления на редакцию интернет-издания и попыток дискредитации ее деятельности», — говорится в сообщении Нацполиции.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, устанавливает причастных лиц и собирает доказательную базу. По информации РБК-Украина, кампания давления началась сразу после публикаций, освещавших деятельность активиста Назария Гусакова. Эти материалы раскрывали схемы, связанные с выводом им средств через ряд гемблинговых компаний.

Напомним, в последние недели вокруг львовянина Назария Гусакова, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), разгорелся значительный скандал. Его обвиняют в отчетности по благотворительному собранию. В социальных сетях пользователи обратили внимание на повторное использование одних и тех же фотографий лекарства и отсутствие документального подтверждения их приобретения.

Журналисты получили доступ к документам, проливающим свет на финансовые операции Назария Гусакова, фигуранта недавнего резонансного расследования.

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