Сергей Дука.

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При генерале СБУ Сергее Дуке, фигуранте антикоррупционного расследования «Карфаген-2», внесли всю сумму залога — более 65 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда в комментариях СМИ.

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«При бывшем первом заместителе начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ внесли залог в полном объеме», — заявила представительница прессслужбы ВАКС Екатерина Шипилова в комментарии «Укринформу».

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Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день осуществлено более 1600 платежей, на сумму более 65 млн грн.

Отметим, 10 ноября «Общественное» сообщило, что при Дуке была внесена часть залога – 44 млн грн.

НАБУ подозревает Сергея Дуку в участии в преступной организации. Следствие считает, что она занималась «крышевкой» наркокартеля «Химпром» и мошеннических колл-центров. По версии следствия генерал помогал решать вопросы в СБУ и Офисе генпрокурора. Речь идет о возможном использовании служебных связей для прикрытия деятельности участников организации.

Карфаген-2 — что известно

Утром 4 ноября НАБУ пришли с обысками к топ-чиновникам СБУ. СМИ сообщали, что, кроме Сергея Дуки, детективы также посетили первого заместителя начальника Главного управления «Д» Департамента защиты нацгосударства СБУ Александра Ковальчука и начальника Главного управления внутренней безопасности полковника Антона Кравчука.

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В тот же день было подозрение объявлено пяти лицам-фигурантам новой операции «Карфаген». В частности, Сергею Дуци, который фигурирует в материалах дела как «Аким». После объявления подозрения глава СБУ Александр Поклад уволил его с должности, но оставил на службе.

Уже 6 ноября ВАКС избрал с пресечения генералу Сергею Дуке. Чиновника отправили под стражу на 60 суток с возможностью залога в 65 млн грн. К слову, прокурор САП настаивал на залоге в 100 млн. человек.

Дата публикации 22:08, 06.11.26 Количество просмотров 49 Посмотрите, что генерал СБУ Дука сделал со своими телефонами! В эфире прямо из суда!

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