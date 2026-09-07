Дело «Карфаген»: грозит ли генпрокурору Кравченко отставка или тюрьма

Какую ответственность может понести генпрокурор

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Дело «Карфаген» может иметь для генпрокурора Руслана Кравченко как юридические, так и политические последствия. В частности, вероятнее всего, у него будет всего два варианта: уголовная ответственность или отставка.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявила адвокат и бывшая член Совета общественного контроля при НАБУ Татьяна Козаченко.

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Руслан Кравченко: избежит ли ответственности генеральный прокурор по делу НАБУ

По словам адвоката, привлечение главы ведомства к уголовной ответственности будет реальным только тогда, когда детективам удастся собрать неопровержимые доказательства его причастности к противоправным действиям, о которых сообщает НАБУ.

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В то же время, политические последствия не нуждаются в финальном вердикте суда. Снять чиновника с должности может парламент с помощью процедуры выражения недоверия.

«Для этого не нужно, чтобы был вынесен судом приговор. Это может сделать Верховная Рада», — отметила Козаченко.

Для того чтобы Верховная Рада уволила генерального прокурора, хватит 150 подписей нардепов и 266 голосов «за». В таких условиях простым большинством нардепы смогут принять решение об уходе Кравченко с должности по недоверию.

Татьяна Козаченко подчеркнула, что на фоне глубокого кризиса в правоохранительных органах народные депутаты обязаны вызвать Кравченко на публичный отчет и дать оценку результатам его деятельности.

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Дело «Карфаген»: кто такая «Муза»

Фигуранткой дела под псевдонимом «Муза» оказалась 24-летняя одесситка Елизавета Ивахненко — бывшая заместительница декана Одесской юракадемии и близкий человек Кропивы.

Согласно пленкам и материалам расследования, девушка вела роскошную жизнь, владела драгоценностями (часами Audemars Piguet, украшениями Messika, одеждой брендов Loro Piana, Miu Miu), автомобилями Porsche и Mercedes-Benz EQE 350, а также недвижимостью в Киеве и Одессе.

Также прокуроры отмечают, что фигуранты обсуждали удаление публикаций из ее Instagram и пытались избежать обысков. ВАКС арестовал Ивахненко с возможностью внесения залога в 20 млн грн.

Ключевым фигурантом дела является сотрудник ОГП Сергей Кропива («Канцлер»), которого ВАКС отправил под стражу с залогом 120 млн грн. В материалах прокуроров также упоминается возможная близость Кропивы к генпрокурору Руслану Кравченко, хотя сам Кравченко любую причастность к преступным схемам или легализации средств категорически отрицает.

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