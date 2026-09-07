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Дело "Карфаген": суд решил дальнейшую судьбу "Музы"
Прокурор отметил, что материалы уголовного производства могут свидетельствовать о дорогих подарках и роскошном образе жизни Ивахненко.
Высший антикоррупционный суд 7 сентября отправил под стражу Елизавету Ивахненко, известную по пленкам НАБУ как «Муза», определив альтернативу в виде залога. В ходе заседания прокуроры озвучили резонансные детали дела «Карфаген».
Об этом сообщил телеканал «Новини. Live».
Суд избрал Ивахненко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 20 млн грн. Она фигурантка дела «Карфаген».
В то же время прокуратура настаивала на залоге в размере 50 млн грн.
В ходе судебного заседания прокурор отметил, что материалы уголовного производства могут свидетельствовать о дорогих подарках и роскошном образе жизни Ивахненко. Среди прочего, следствие упоминало часы Audemars ориентировочной стоимостью 60 тыс. долл., одежду и аксессуары Loro Piana и Miu Miu, автомобиль Porsche, а также другие драгоценности.
По данным стороны обвинения, после телефонного разговора главы Одесской ОВА Олега Кипера фигуранты дела якобы обсуждали, какие публикации и материалы необходимо удалить со страницы Ивахненко в Instagram.
Кроме того, прокурор сообщил, что накануне обысков Ивахненко вместе с другим подозреваемым находилась на отдыхе во Львовской области. Следствие считает, что они поехали туда после получения информации о возможных обысках НАБУ. Уже во Львове по версии обвинения фигуранты разделились.
Отдельно прокурор рассказал о 50 тыс. долл., которые правоохранители обнаружили на рабочем месте лица, приближенного к руководству Офиса генпрокурора. Также, по словам прокурора, во время следственных действий у одного из высокопоставленных работников прокуратуры обнаружили драгоценности.
Что известно о деле «Карфаген»
Напомним, НАБУ и САП провели операцию «Карфаген» и разоблачили преступную организацию во главе с руководителем структурного подразделения Офиса генпрокурора (на псевдо «Канцлер»), которая системно брала взятки от мошеннических кол-центров за непрепятствование их деятельности и защиту от правоохранителей.
По данным следствия, группировка организовала схемы легализации более 42 млн грн через покупки элитной недвижимости, оформление активов на подставных лиц и родственников через фиктивные ФЛП и бизнес в США. Согласно расследованию, «Канцлер» также лоббировал кадровые назначения в прокуратуре и влиял на Налоговую службу, используя связи высшего руководства («Шефа»).
Роль Музы в деле «Карфаген»
В материалах НАБУ и САП роль фигурантки расследования на псевдо «Муза» описывают так: она является лицом, близким к руководителю группировки из Офиса генпрокурора на псевдо «Канцлер».
По версии следствия, «Муза» участвовала в схеме легализации незаконно полученных средств: к созданию видимости финансовой способности и оформлению активов впоследствии привлекли ее родственников, регистрируемых как ФЛП. Участники преступной организации обсуждали прохождение через счета денег, которые проводились для предоставления средствам законного происхождения.