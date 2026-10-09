Дело «Карфаген»: в прокуратуре полетели головы, взялись и за побег Кравченко

Выезд Кравченко за границу проверяют в ОГП — подробности

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В Украине продолжаются кадровые перестановки в органах прокуратуры. В частности, уволены восемь человек, имена которых упоминались в связи с операцией НАБУ и САП «Карфаген». Также проверяются обстоятельства выезда за границу бывшего генпрокурора Руслана Кравченко.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский.

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По его словам, завершено служебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника департамента ОГП Айдина Худиева. Его заключение будет передано в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП), а должность, которую он ранее занимал, уже ликвидирована.

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Кроме того, в ГПП проверяют обстоятельства выезда за границу бывшего генпрокурора Руслана Кравченко. Служебное расследование должно установить, были ли соблюдены необходимые процедуры при организации его командировки. Ковальский подчеркнул, что до завершения проверки не будет делать выводов.

Также продолжается служебное расследование в отношении заместителя начальника Департамента международного сотрудничества ГПС Сергея Кропивы, которого задержали в рамках дела «Карфаген». Проверяется возможное использование им служебных полномочий в личных интересах и вмешательство в работу других прокуроров. Дисциплинарная жалоба в его отношении уже находится на рассмотрении КДКП. Должность, которую занимал Кропива, была ликвидирована.

Кроме того, Ковальский сообщил, что 24 прокурора прошли проверку на полиграфе. Полученная информация была передана комиссии, проводящей служебное расследование.

За этот период из органов прокуратуры были уволены восемь человек, упоминавшихся в связи с операцией «Карфаген». Семь из них работали непосредственно в Офисе генерального прокурора. Кроме того, четыре человека были уволены с административных должностей, в частности начальник Департамента информационных технологий и начальник управления по противодействию уголовным правонарушениям в сфере кибербезопасности.

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Кадровые изменения коснулись и региональных прокуратур. В частности, с административной должности был уволен заместитель руководителя Черкасской областной прокуратуры, после чего эта должность была упразднена.

Изменения происходят и в структуре Офиса генерального прокурора. В частности, ликвидировано управление по противодействию уголовным правонарушениям в сфере кибербезопасности. Также реорганизован Департамент надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью, и защиты инвестиций. Направление защиты инвестиций выделено отдельно, а руководители соответствующих подразделений уволены.

В то же время назначены новые руководители Департамента международного сотрудничества и Департамента организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения.

Еще одно решение касается кадровых назначений. Ковальский сообщил, что на данный момент принято решение не использовать предусмотренную переходными положениями Закона № 4555 возможность назначать без конкурса лиц, которые на момент назначения не занимали должности прокуроров. В то же время в ОГП проверяют уже произведенные назначения на административные должности.

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По итогам кадрового аудита в ОГП были уволены руководитель департамента и начальник управления одного из департаментов. В областных и окружных прокуратурах лишились административных должностей 16 прокуроров, среди которых руководители Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области и Выжницкой окружной прокуратуры Черновицкой области.

Также были изданы приказы об освобождении от должностей заместителей руководителей Хмельницкой и Волынской областных прокуратур.

Кроме того, Ковальский принял решение об освобождении от административных должностей руководителей Харьковской и Волынской областных прокуратур по итогам рабочих встреч и оценки их деятельности.

По словам исполняющего обязанности генерального прокурора, это лишь первый этап реформ. В дальнейшем будут проводиться кадровый аудит, оценка работы руководителей, пересмотр управленческих процессов и укрепление внутренней безопасности прокуратуры. Также планируется улучшить взаимодействие с другими правоохранительными органами.

Отъезд Руслана Кравченко за границу — последние новости

Напомним, бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко выехал из Украины якобы в служебную командировку. Уже находясь за границей, он объявил о подозрении в адрес руководителя НАБУ, которое впоследствии было снято. После этого Кравченко был уволен с должности генерального прокурора и исключен из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Впоследствии журналисты выяснили, что бывший чиновник зарегистрировался в Вене, столице Австрии. Как рассказал в своём материале корреспондент ТСН Александр Романюк, по указанному адресу находится не жилая квартира, а офис компании CS Corporate Services GmbH, которая предоставляет юридические адреса для бизнеса и управленческие услуги.

В то же время остается неизвестным, проживает ли Кравченко по этому адресу. Согласно австрийскому законодательству, место регистрации должно соответствовать фактическому месту проживания. В случае выявления нарушений может быть наложен штраф.

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