Дело "Карфаген": ВАКС избрал меру пресечения генералу СБУ Сергею Дуке

Сергей Дука

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В пятницу, 6 ноября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генералу СБУ Сергею Дуке, подозреваемого в причастности к преступной организации по делу «Карфаген».

Об этом стало известно во время судебного заседания.

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Суд избрал меру пресечения генералу СБУ Дуку — что известно

ВАКС отправил под стражу генерала СБУ Сергея Дуку на 60 суток с возможностью залога в 65 миллионов гривен. Прокурор САП настаивал на залоге в 100 миллионов человек.

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Ранее Дука занимал должность первого заместителя руководителя департамента защиты нацгосударства, из которой его уволили, оставив на службе.

Следует добавить, если за него внесут залог, подозреваемый будет обязан выполнять определенные судом требования.

Операция НАБУ «Карфаген» — последние новости

Напомним, прокуроры САП ходатайствовали о содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн. По версии следствия генерал СБУ причастен к преступной организации, которая покрывала деятельность мошеннических колцентров и другого нелегального бизнеса.

Ранее прокурор САП Николай Карась сообщил, что во время обыска 4 ноября охрана Дуки почти два часа сопротивлялась детективам НАБУ, пока само чиновник уничтожал вещественные доказательства топором. По этому факту ДБР уже начало досудебное расследование.

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Следует отметить, что в рамках операции «Карфаген» антикоррупционные органы установили по меньшей мере 12 возможных участников схемы. Среди них — действующие чиновники СБУ, Офиса генпрокурора, Нацполиции, а также представители криминалитета.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что должности, звания и полномочия не могут защищать от ответственности за преступления. Он отметил необходимость независимого расследования и справедливых решений на фоне громких разоблачений правоохранителей.

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