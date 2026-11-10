Дело "Карфаген": за экс-чиновника СБУ Сергея Дуку внесли часть залога

Сергей Дука

Реклама

При бывшем первом заместителе начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергее Дуке, задержанном в рамках масштабной операции «Карфаген», был внесен залог.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) в комментарии «Общественному».

Реклама

По решению суда, размер денежного залога для экс-чиновника спецслужбы составил 44 миллиона гривен.

Реклама

Стоит отметить, что ужин 6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 65 миллионов гривен.

В материалах НАБУ Дука фигурирует под псевдонимом Аким. По данным следствия, он знал о деятельности главаря группировки по прозвищу «Криминал» и помогал решать вопросы этой группы в СБУ и Офисе генпрокурора.

Операция НАБУ «Карфаген» — последние новости

Напомним, прокуроры САП ходатайствовали о содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн. По версии следствия, бывший генерал СБУ причастен к преступной организации, покрывавшей деятельность мошеннических колцентров и другому нелегальному бизнесу.

Ранее прокурор САП Николай Карась сообщил, что во время обыска 4 ноября охрана Дуки почти два часа сопротивлялась детективам НАБУ, пока само чиновник уничтожал вещественные доказательства топором. По этому факту ДБР уже начало досудебное расследование.

Реклама

Следует отметить, что в рамках операции «Карфаген» антикоррупционные органы установили по меньшей мере 12 возможных участников схемы. Среди них — действующие чиновники СБУ, Офиса генпрокурора, Нацполиции, а также представители криминалитета.

Новости партнеров

Новости партнеров