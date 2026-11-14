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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Дело «Карфаген»: Зеленский ответил, причастны ли Клименко, Выговский и Поклад к сотрудничеству с преступниками

Владимир Зеленский заявил, что, согласно полученной им информации, Клименко, Выговский и Поклад не причастны к сотрудничеству с преступниками. В то же время президент анонсировал дальнейшие кадровые изменения.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости полностью прекратить деятельность «Химпрома», который, по его словам, распространяет своё влияние за пределы Украины.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время беседы с журналистами.

По словам Зеленского, он неоднократно обсуждал ситуацию с правоохранительными органами и представителями антикоррупционных органов.

«Вы могли убедиться, что ни Клименко, ни Выговский, ни сам Поклад не имеют к этому никакого отношения. Об этом я знаю от правоохранителей и борцов с коррупцией», — добавил президент.

В то же время глава государства подчеркнул, что расследование продолжается, и выразил ему поддержку. Он также объявил о предстоящих кадровых изменениях.

Зеленский о деятельности «Химпрома»

Президент убежден, что деятельность «Химпрома» необходимо полностью прекратить, однако для этого Украине понадобится помощь международных партнеров.

По его словам, эта группировка уже действует в Польше и пытается распространить свою деятельность на Германию. Зеленский отметил, что об этом свидетельствует оперативная информация.

«Где ещё такое бывает? Я не знаю. Но нигде не должно быть. Я уверен, что это направление точно работает не без поддержки спецслужб, и не только российских. Это люди с неограниченными финансовыми ресурсами, которые годами пытаются „покупать“ людей в различных институтах — и не только в Украине», — добавил Зеленский.

Кроме того, президент заявил, что он лично расспрашивал представителей антикоррупционных органов о возможной причастности лиц, упомянутых на записях.

«О тех фамилиях, которые звучат на записях — Клименко и т. д. — я прямо спросил у антикоррупционеров: „У вас что-нибудь есть на них?“ — „Нет. Ни у Ляшко, ни у Клименко, ни у Арахамии никакого отношения к каким-либо контактам с этими людьми нет“», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что противодействовать этой группировке должны не только украинские спецслужбы, но и соответствующие органы других государств.

«Но подход этих людей из „Химпрома“, которые всем этим занимаются, и этого главного лица — ужасен. Работать должны не только украинские спецслужбы, но и органы тех стран, где уже есть наработки по противодействию таким персонажам и где есть возможности оказать соответствующее влияние на ситуацию. Прежде всего американцам», — добавил Зеленский

В то же время глава государства выразил уверенность в том, что совместными усилиями с международными партнерами удастся прекратить её деятельность.

«Иначе, например, во всех парламентах Европы, включая Украину, впоследствии появятся законодатели, которые будут представлять также интересы этих людей, потому что их просто купят — от депутатов и правоохранителей до СМИ. Они будут лоббировать, работать с журналистами. Такова их структура, именно так они действуют, и ресурсы у них, к сожалению, очень значительные. Вместе с партнерами точно хватит сил, чтобы все это прекратить», — подчеркнул президент.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина уже обсуждала с США вопрос о международной поддержке в борьбе с так называемым «Химпромом». По его словам, имеются данные о деятельности этой группировки в Польше и попытках выйти на рынок синтетических наркотиков в Германии. Глава государства также заявил о намерении передать международным партнерам всю имеющуюся у Украины информацию об этой группировке.

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