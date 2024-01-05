Дело "Киевгумы": основателя компании, поставлявшей товары в РФ, взяли под стражу

По материалам дела, в течение 2022-2023 годов компания переправила в РФ партии тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 млн в гривневом эквиваленте.

В пятницу, 5 января, Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения одному из учредителей компании "Киевгума", которую Служба безопасности Украины разоблачила на поставках товаров в РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Бизнесмен будет находиться в следственном изоляторе под стражей в течение 60 дней без права внесения залога.

В СБУ напомнили, что в результате комплексных мер была собрана весомая и масштабная доказательная база, подтверждающая, что предприятие продолжало вести бизнес с Россией после начала полномасштабного вторжения.

По материалам дела, в течение 2022-2023 годов компания переправила в РФ партии тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 млн в гривневом эквиваленте.

Следствием также установлено, что оккупанты направляли медсредства компании в российские военные госпитали, расположенные на временно оккупированных территориях нашего государства.

В ходе санкционированных обысков СБУ получила новые официальные документы и переписку, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов.

Напомним, ранее стали известны некоторые доказательства, подтверждающие работу киевского предприятия на Россию уже после полномасштабного вторжения.

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