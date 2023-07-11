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Дело Князева: экс-главу Верховного Суда оставили под стражей на два месяца

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Дело Князева: экс-главу Верховного Суда оставили под стражей на два месяца

Экспредседатель Верховного суда Всеволод Князев / Фото: ТСН

Однако Князев может выйти на свободу, если он или другое лицо внесет залог в 75 млн. грн.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) во вторник, 11 июля, продолжил действие меру пресечения бывшему главе Верховного суда Всеволоду Князеву, подозреваемому во взяточничестве.

Об этом передает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Судья... продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн бывшему председателю Верховного Суда", – говорится в сообщении.

Таким образом, Князев остается в СИЗО до 8 сентября 2023 года включительно, если он или другое лицо не внесет залог в 75 млн грн. В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей:

  • сдать загранпаспорта,
  • носить электронный браслет,
  • не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми.

Журналист УП Михаил Ткач со ссылкой на свои источники сообщил, что бизнесмен Константин Жеваго якобы рассматривает возможность внесения залога за подозреваемых Князева и его сообщника, адвоката Олега Горецкого.

Напомним, что 15 мая Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении масштабного коррупционного дела в Верховном суде.

Впоследствии стало известно, что на взятке погорел никто другой, как сам председатель Верховного Суда Всеволод Князев. Его поймали при получении взятки в размере 2,7 млн долларов.

По информации СМИ, деньги Князев якобы получал от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.

18 мая Князева арестовали на два месяца с альтернативой залогу в размере 107 млн грн, позже залог уменьшили до 75 млн. грн.

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Дата публикации
Просмотры
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