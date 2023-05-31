Дело Князева: экс-председателю Верховного Суда уменьшили размер залога более чем на 30 млн грн

Чтобы не находиться под арестом, бывшему председателю Верховного Суда достаточно заплатить "всего" 75 млн грн.

Экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву, подозреваемому в получении взятки в размере 2,7 млн долларов, уменьшили размер залога до 75 миллионов гривен. Внесение этой суммы позволит ему избежать меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает УП из зала заседания Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Сторона защиты на судебном заседании ходатайствовала о замене меры пресечения на домашний арест. Князев и его адвокаты утверждали, что подозреваемый не может заплатить определенный ему ранее залог в размере 107,3 миллиона гривен, поскольку такая сумма — это вся его зарплата за 35 лет.

К тому же, по словам Князева, у него нет доступа к своим деньгам, поскольку его счета арестованы.

Экс-председатель Верховного Суда Всеволод Князев заявил, что не может внести определенную сумму залога, и просил о домашнем аресте / Фото: ТСН

Прокурор подтвердил арест счетов и имущества подозреваемого, но отметил, что У Всеволода Князева есть возможность внести определенный ему залог, поскольку он имеет “запас”.

Сторона обвинения возразила против замены меры пресечения на домашний арест, мотивируя тем, что экс-председатель Верховного Суда может скрываться и влиять на следствие.

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Во время этого судебного заседания Всеволод Князев снова отрицал свою причастность к получению взятки, ссылаясь на то, что голосовал против якобы проплаченного решения, имел на совещании судей по поводу него особое мнение, но не успел его выписать из-за задержания.

Впоследствии прокурор подтвердил, что Князев действительно заявлял особое мнение, однако его содержание пока неизвестно.

Как ранее сообщалось, к посреднику, который имел тесные связи с Князевым, обратились с предложением взятки представители бизнесмена Константина Жеваго, который обжаловал в Верховном Суде решение апелляционного суда, признавшего недействительным договор приобретения акций Полтавского горно-обогатительного комбината 20 лет назад.

Напомним, НАБУ подтвердило, что к делу о взятке для председателя Верховного Суда Всеволода Князева и других судей причастен совладелец финансово-промышленной группы "Финансы и кредит" Константин Жеваго.

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