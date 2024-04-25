Дело Коломойского: ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы адвокатов на нарушение прав бизнесмена

Адвокаты утверждают, что с момента их обращения с жалобой в ЕСПЧ ситуация соблюдения прав Коломойского значительно ухудшилась.

Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению жалобы адвокатов бизнесмена Игоря Коломойского о незаконности его уголовного преследования и допущенных в ходе него нарушений прав и свобод.

Об этом сообщил адвокат бизнесмена Александр Лысак.

"Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению дела по нашей жалобе. ЕСПЧ оценит на предмет правомерности как примененные в отношении Игоря Коломойского меры пресечения, так и в целом законность уголовного преследования нашего клиента. Это дело будет иметь важное значение для функционирования в Украине защиты прав человека и соблюдения принципов правового государства", – рассказал Лысак.

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Он также выразил обеспокоенность, заявив о продолжении неоправданного преследования и нарушении прав Коломойского.

"Мы должны констатировать, что с момента нашего обращения с жалобой в ЕСПЧ ситуация по соблюдению прав Игоря Коломойского значительно ухудшилась. Подозрение в течение последних месяцев абсолютно не эволюционирует. Вместе с тем, человек уже почти 8 месяцев находится под стражей по фактически необоснованному подозрению, основанному на ничем не подкрепленных предположениях", – рассказал адвокат бизнесмена.

Он отметил, что сторона защиты будет оспаривать эти действия в ЕСПЧ.

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"Мы вынуждены продолжать оспаривать незаконные действия в отношении господина Коломойского в ЕСПЧ. Этот шаг необходим для защиты прав и законных интересов Игоря Коломойского, поскольку в нашем случае ни одно национальное средство защиты не является эффективным", – сообщил Лысак.

Он добавил, что защита Коломойского надеется на справедливое и оперативное рассмотрение дела в ЕСПЧ, ожидает решения, которое будет отвечать международным стандартам прав человека.

Напомним, в конце февраля суд в Киеве еще на два месяца продлил срок содержания под стражей Коломойского. В то же время, суд уменьшил размер залога до 2,4 млрд грн и обязал провести бизнесмену все необходимые медицинские процедуры.

Отметим, что Коломойский находится под стражей с сентября 2023 года. Бизнесмена подозревают в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка". Он все эти подозрения отвергает.

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