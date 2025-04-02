Дело Коломойского против Вербицкого: суд встал на сторону бизнесмена

Игорь Коломойский / © Getty Images

Реклама

Шевченковский районный суд города Киева приступил к рассмотрению искового заявления Игоря Коломойского в связи с распространением недостоверной информации экс-прокурором Дмитрием Вербицким.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из зала суда.

Сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством о допросе свидетелей, о которых Вербицкий упоминал в своем интервью СМИ. Впрочем, суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.

Реклама

В то же время судья поддержал ходатайство стороны бизнесмена о проведении экспертизы слов Вербицкого относительно наличия оценочных суждений. В случае отсутствия апелляции заявления Вербицкого проверят на наличие таких суждений.

Ранее экс-заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий дал пресс-конференцию. Во время нее он, в частности, заявил о якобы попытках давления от Игоря Коломойского. Также он распространил ложную информацию о передаче обвинительного акта в отношении Игоря Коломойского в суд и о том, что якобы Игорь Коломойский находится в тюрьме. На самом же деле Игорь Коломойский находится под стражей в отделе обеспечения досудебного расследования Службы безопасности Украины.

Адвокаты украинского бизнесмена отметили, что в связи с распространением недостоверной информации Дмитрием Вербицким Игорь Коломойский планирует подать исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации.