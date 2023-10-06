Дело Коломойского: суд рассматривает апелляцию на увеличение размера залога (видео)

Шевченковский райсуд Киева 6 октября рассматривает апелляцию адвокатов бизнесмена Игоря Коломойского: защитники просят отменить увеличение залога до 3,9 млрд грн.

Об этом свидетельствует трансляция ТСН из зала суда.

Отметим, что 15 сентября Шевченковский райсуд Киева увеличил залог Коломойскому с 509 млн грн до 3 млрд 891 млн грн в связи с вручением ему нового подозрения. Адвокаты бизнесмена выступили на суде 6 октября с просьбой отменить увеличение размера залога.

Напомним, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям — мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 509 млн грн.

В середине сентября Коломойскому сообщили о еще одном подозрении – в завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка", после которого суд увеличил размер залога до 3 млрд 891 млн грн.

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