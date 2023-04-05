Дело командира взвода, избившего солдата в Житомире, передали в суд – ему "светит" до 12 лет

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Житомирской области.

Досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей в Житомирской области Виктора Витусевича, избившего солдата, завершилось. Мужчину обвиняют в насилии в отношении подчиненного, совершенном во время военного положения. Он может сесть за решетку на срок до 12 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Командир взвода Виктор Витусевич предстанет перед судом.

"Инцидент произошел 11 марта 2023 года. Младший лейтенант решил "проучить" солдата-срочника, якобы находившегося на военной службе в состоянии алкогольного опьянения. Однако вместо правовых методов влияния он решил применить силу. Командир нанес юноше несколько ударов по туловищу, потерпевший получил легкие телесные повреждения", — напомнили в ДБР.

Процессуальное руководство дела занимает Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны.

Напомним, в Житомире младший лейтенант избил срочника, но впоследствии записал видео, на котором извинился за инцидент. Следователем командир объяснил, что таким образом проводил "воспитательную беседу". По его словам, солдат вроде бы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Впоследствии пострадавший солдат заявил, что его никто не избивал. Строковик в видеообращении рассказал, что таким образом командир "показывал ему силовой прием".

Затем Виктора Витусевича отправили под домашний арест.

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