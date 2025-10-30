Дело Крупы: суд ослабил ограничения для экс-главы Хмельницкой МСЭК

Экс-руководитель Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа / © ТСН

Реклама

Высший антикоррупционный суд 29 октября принял решение продлить срок действия обязанностей экс-руководителю Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяне Крупе.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Согласно постановлению суда, Крупа обязана:

Реклама

не покидать пределы Хмельницкой и Тернопольской областей без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места жительства;

сдать паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право пересечения госграницы, кроме паспорта гражданина Украины.

Таким образом, сейчас Крупа должен выполнять три обязанности, тогда как ранее, по решению суда от 4 сентября, их было пять.

Предыдущее постановление ВАКС предусматривало, что экс-руководитель МСЭК должна носить электронный браслет, а также воздерживаться от контактов с работниками коммунального учреждения «Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы» и другими лицами, которые обращались для прохождения экспертизы. Кроме того, тогда суд ограничил передвижение Крупы только пределами Хмельницкой области.

Новым решением суд смягчил условия, позволив фигурантке передвижения также в Тернопольской области и отменив требование ношения электронного браслета.

Что известно о деле Татьяны Крупы?

Осенью 2024 года Госбюро расследований разоблачило Крупу и ее сына — главу Хмельницкого областного управления Пенсионного фонда — на незаконном обогащении в крупных размерах. Во время обысков в помещениях чиновников обнаружили около 5,24 млн долл., 300 тыс. евро, более 5 млн грн, а также дорогие украшения и драгоценности мировых брендов.

Реклама

Расследование установило, что семья чиновников владела значительными активами, которые не были отражены в декларациях: недвижимость, автомобили, гостинично-ресторанный комплекс и корпоративные права. Кроме того, в собственности семьи обнаружена недвижимость за рубежом и зарубежные валютные счета с крупными суммами.

В октябре 2024 года суд арестовал Крупу после того, как в ее доме были найдены миллионы долларов наличными.

В сентябре 2025 года суд изменил меру пресечения Крупе с содержания под стражей на залог в 20 млн грн, а также наложил на нее ряд обязанностей.