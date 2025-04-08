Дело Крупы вышло на международный уровень: отмывание денег и счета в Швейцарии

Экс-глава МСЭК Хмельницкой области Татьяна Крупа

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Польские прокуроры передали Украине доказательства вероятного отмывания средств семьей бывшей главы МСЭК Хмельнитчины Татьяны Крупы. Дело уже объединили с уголовным производством по незаконному обогащению.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на судебный реестр.

В феврале заместитель окружного прокурора Окружной прокуратуры в Варшаве передал Офису генпрокурора Украины материалы уголовного производства, где фигурировали Крупа, ее муж Владимир и невестка Екатерина.

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По версии польских правоохранителей, в течение 29 мая 2022 — 17 октября 2024 года Крупа с семьей ввезли из Украины в Польшу значительные суммы денег. Указано, что это денежные средства, «полученные от выгоды, связанной с совершением запрещенных действий». В то же время не уточнено, что подразумевается под этим утверждением.

По данным следствия, после этого ввезенные наличные средства семья Крупы во время пребывания в Кракове, Вроцлаве, Щецине и других неустановленных местах, внесли на банковские счета и в дальнейшем переводили на счета учреждений в Швейцарии и США.

«То есть совершили действия, связанные с распоряжением имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, в том числе осуществление финансовой операции с таким имуществом и его перемещение», — говорится в польских материалах уголовного производства.

Сообщается, что в конце февраля украинские правоохранители открыли новое дело в отношении Крупы — по статье «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем». В середине марта этот эпизод был присоединен к делу, в рамках которого экс-главку МСЭК подозревают в незаконном обогащении.

Сейчас украинские правоохранители готовят документы о предоставлении международно-правовой помощи. Речь идет о временных доступах к информации о банковских счетах, открытых на Крупу и ее невестку в банках Польши (Bank Pekao SA, BNP Paribas Bank Polska SA, PKO Bank Polski SA) и австрийском Erste Bank Oberbank, где у экс-главы МСЭК, ее мужа и невестки есть счета.

Сообщается, что Национальное антикоррупционное бюро готовит допросы. Кроме упомянутых членов семьи Крупы, допросят ее сына — экс-начальника управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области Александра Крупу. Допрос будет касатся средств, вывезенных ими за пределы Украины и внесенных на счета в иностранных банках.

Напомним, осенью 2024 года Крупу и ее сына разоблачили в незаконном обогащении. У семьи нашли только наличными почти 6 млн дол. в разных валютах. Кроме того, благодаря возглавляемой Крупой МСЭК более 50 прокуроров Хмельнитчины оформили инвалидность. Чиновница находится под стражей с альтернативой залога.