Дело Кулинича: Малюк рассказал, какие данные передавал эксчиновник СБУ в Москву

Наблюдение за Кулиничем в СБУ велось несколько лет.

Колоний глава управления Службы безопасности Украины в Крыму Олег Кулинич работал на российского агента и предателя Владимира Сивковича и передавал ему информацию об украинском военно-политическом руководстве.

Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью Фактам ICTV.

Глава СБУ отметил, что наблюдение за Кулиничем в СБУ велось "чуть меньше, чем несколько лет", и было организовано совместно с ДБР и Офисом генпрокурора.

"Сегодня это дело уже передано в суд. В соответствии с законом способ собраны все соответствующие доказательства. Да, его линия защиты пытается сегодня называть белое черным, но ничего не нужно, просто стоит взглянуть в суть материалов. Когда Кулинич звонит по телефону Сивковичу, сидящему в Москве, в "кротоферме", и записывает все, что ему говорит Кулинич", – говорит глава Службы безопасности.

Малюк заявил, что бывший глава управления СБУ в АР Крым Кулинич рассказывал Сивковичу тайную информацию, которая касается "мега деликатных подразделений", создаваемых "в системе собственной безопасности".

Кроме того, Кулинич передал информацию о военно-политическом руководстве страны.

"Есть все собранные экспертизы – фонетические, семантические и тому подобное. Все доказательства собраны, и дело сегодня в суде. Суд у нас процессуально независим", – напоминает глава СБУ.

Также Малюк отметил, что в суде представляет ряд мощных адвокатов, но "все мощно и понятно", поэтому по делу экспредседателя управления СБУ в Крыму следует ожидать приговора суда.

Напомним, ранее сообщалось, что Малюк рассказал, какой вклад вносят сотрудники СБУ в победу.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава СБУ рассказал о ликвидации Кивы, Татарского и других предателей.

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