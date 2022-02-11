Дело Кузьминых: Высший антикоррупционный суд 11 февраля решит, с какими ограничениями будет жить нардеп

По данным следствия, депутат получил эти деньги при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Мера пресечения для "слуги народа". Сегодня, 11 февраля, Высший антикоррупционный суд в Киеве решит, с какими ограничениями будет жить народный депутат Сергей Кузьминых, задержанный в понедельник и подозреваемый в получении взятки в 558 тысяч гривен.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Стоит отметить, что с февраля НАБУ объявило подозреваемого в розыск из-за систематической неявки на допрос, отсутствия его по месту жительства и укрывательства от детективов.

А уже во вторник, 8 февраля, Кузьминых пытались избрать меру пресечения, но не получилось. Потому что сначала выяснилось, что у нардепа нет паспорта, а когда тот нашелся, защита попросила время ознакомиться с материалами дела.

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