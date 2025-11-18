Дело "Мидас": НАБУ не может отследить миллионы долларов и предлагает ввести спецучет наличных денег

Доллары / © themalaysianinsider.com

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) столкнулось с невозможностью установить легальный путь попадания большого количества наличной иностранной валюты, обнаруженной у фигурантов дела «Мидас». В связи с этим НАБУ предлагает ввести специальную форму учета ввоза таких сумм наличных в страну.

Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в понедельник, 17 ноября, во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) по экономической безопасности.

По словам Абакумова, это уже второй раз, когда правоохранители обнаруживают большую сумму средств в упаковке Федерального резервного банка США (ФРС), но не могут выяснить их происхождение.

«Мы второй раз сталкиваемся с такой большой суммой средств, которые приехали в Украину в упаковке Федерального резервного банка США. И во второй раз у нас, наверное, будет ситуация, что никто не сможет нам ответить, как они попали в Украину», — сказал представитель НАБУ.

Абакумов добавил, что ФРС США фиксирует продажу этих средств в Европе, но в Украине такой учет отсутствует. В деле «Мидас», как напомнил глава ВСК Ярослав Железняк (фракция «Голос»), говорится о найденных у фигурантов «белых» (старых образцах) долларах в упаковке ФРС на общую сумму около $4 миллионов.

Заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Олийнык подтвердил, что сейчас в Украине нет уникального реестра, который позволял бы сверить штрих-код упаковки ФРС и выяснить происхождение купюр.

По словам Олейника, в Украину импортируются миллиарды долларов, и выделить небольшую сумму «без наличия системы регистрации невозможно». Только восемь украинских банков импортируют доллары и евро, и часть из них продает валюту другим участникам финансового рынка.

«Мы его (предложение НАБУ — ред.) рассмотрим, и я доложу», — заверил Дмитрий Олейник.

Напомним, НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Во время обысков у министра юстиции Украины Германа Галущенко и «Энергоатоме» нашли мешки с деньгами.

В общем, это событие вызвало широкий общественный резонанс как в Украине, так и на международном уровне, учитывая критичность энергетической сферы во время войны.