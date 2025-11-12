- Дата публикации
-
- Украина
- 29
- 2 мин
Дело "Мидас": строительство с "пленок НАБУ" может быть связано с имениями Чернышева — расследователи
Элитные имения бывшего вице-премьера Алексея Чернышева в Козине под Киевом могли фигурировать в деле «Мидас».
«Строительство», которое упоминают в обнародованных НАБУ аудиозаписях в рамках дела «Мидас», может касаться элитных поместий бывшего вице-премьера Алексея Чернышева в Козине под Киевом.
Об этом идет речь в расследовании журналистов Bihus.Info.
Как отмечается в расследовании, опубликованном 12 ноября, на записях, которые детективы НАБУ приписывают совладельцу «Квартала 95» Тимуру Миндичу (псевдоним «Карлсон»), тот обсуждает «консервацию» строительства, в которое ежемесячно вкладывали сотни тысяч долларов.
По данным журналистов, вероятно, речь идет о комплексе роскошных поместий на территории бывшей базы отдыха «Солнечная» в Козине. Площадь участков — около 8 гектаров, территория ограждена забором, есть озеро и запланированный причал.
В одном из разговоров другой участник, известный под псевдонимом Шугармен, вспоминает: «500 тысяч дадут „Че Гевари“ на стройку». По версии расследователей, под этим прозвищем фигурирует именно Чернышев, уже подозрительный от НАБУ за злоупотребление служебным положением.
На пленках также слышны эмоциональные реакции Миндича на ход событий по делу — он и его собеседники выражают обеспокоенность судьбой строительства.
Ранее стало известно, что подозрение НАБУ Чернышеву в получении неправомерной выгоды в виде скидок на квартиры указывает на его возможную связь с поместьями в Козине, стоимость которых достигает миллионов гривен.
Журналисты считают, что именно этот объект и есть то самое «строительство», из-за которого паниковал Миндич на записях НАБУ.