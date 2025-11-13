Дело Миндича: представители НАБУ провели встречу с ФБР

НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели встречу с вновь назначенным офицером Федерального бюро расследований США, посвященную расследованию дела Тимура Миндича.

В НАБУ сообщили, что состоялся рабочий разговор между детективами и новым представителем ФБР, сообщает ZN.

«В Национальном антикоррупционном бюро Украины 11 ноября состоялась встреча детективов с новым офицером ФБР, который координирует сотрудничество во всех расследованиях НАБУ, но в этот раз встреча касалась дела Тимура Миндича — фигуранта операции „Мидас“, которую совместно проводят НАБУ и САП», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, в Федеральном бюро расследований недавно состоялась плановая ротация офицера, ответственного за взаимодействие с украинским антикоррупционным бюро. Такие кадровые изменения происходят раз в 4–6 месяцев. Новый офицер уже прибыл в Киев, и одна из его первых встреч была посвящена именно делу Миндича.

Представитель ФБР работает в помещении НАБУ на постоянной основе в соответствии с межведомственным меморандумом, подписанным еще при создании антикоррупционного бюро. Он имеет отдельный кабинет, участвует во внутренних рабочих совещаниях и ежедневно общается с детективами, оставаясь в курсе основных расследований по топкоррупции.

