"Дело на 5 миллиардов": как "Нафтогаз" выиграл суд у России в Гаагском трибунале

Россияне не только аннексировали Крым, но и украли запасы нефти и газа на десятки миллиардов долларов.

Гаагский трибунал обязал Россию выплатить компенсацию за захваченное имущество "Нафтогаза" в Крыму. Это самая большая сумма среди других подобных исков и обжалованию не подлежит.

Как Украине удалось выиграть международный суд у россиян, рассказывает ТСН.

Черноморский шельф, богатый нефтью, газом и жидкими углеводородами, поэтому аннексия полуострова Крым — это десятки миллиардов долларов, которые украли россияне.

Сначала на остров высадилась путинская армия, затем местные коллаборанты проведут так называемый референдум и национализируют все стратегические объекты. Это произойдет в канун аннексии. И здесь важна хронология. Ведь именно за нее уцепятся украинские юристы и выиграют суд. Он обяжет Россию выплатить "Нафтогазу" колоссальную сумму — 5 миллиардов долларов.

Война в международных судах между украинским "Нафтогазом" и Россией длилась долгих 6 лет. И вот наконец-то окончательный приговор. Арбитражный трибунал в Гааге постановил, что РФ должна компенсировать стоимость незаконно национализированного имущества в Крыму.

"Гаагский трибунал принял решение о взыскании 5 миллиардов долларов именно с Российской Федерации за потерянные активы именно в Крыму группы "Нафтогаз", — заявил руководитель группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

В феврале 2019 года Трибунал во Дворце мира в Гааге принял решение в пользу "Нафтогаза". И только в апреле 2023-го определился с окончательной суммой, которую должна отдать Россия. 5 миллиардов долларов — это рекорд среди других государственных и частных украинских компаний, которые пошли по тому же пути. Впрочем, самое главное — как взыскать эти деньги.

"Это решение не предусматривает каких-либо лимитов по временным рамкам, то есть оно не теряет свою силу через какое-то время, поэтому, конечно, нужно начать процессы взыскания, где это возможно", — говорит юрист-международник Андрей Стеценко.

Это не первый суд, который Россия позорно проиграла украинской государственной компании. Там уже заявили, что для анализа решения им нужно определенное время. В компании "Нафтогаз" даже не рассчитывают, что россияне просто так отдадут деньги. Потому она уже заручилась поддержкой американских адвокатов.

"Недавно у меня состоялась встреча, на которой была представлена стратегия фактически взыскания этой суммы с РФ, эта стратегия предусматривает поиск этих активов за рубежом и распространение права на взыскание этих активов в пользу Нафтогаза", — заявил Чернышев.

Схематически этот процесс может выглядеть так: американские юристы ищут российские активы по всему миру, потом местные суды должны выполнить решение арбитража — то есть арестовать, конфисковать, потом продать это имущество и уже только после этого отправить деньги на счета "Нафтогаза". Сколько продлится этот процесс, пока никто не берется прогнозировать.

"Стратегически это очень важная история, очень важная победа для Украины, потому что это может служить будущим прототипом, будущим прецедентом для последующих подобных кейсов, подобных сценариев по взысканию убытков и компенсаций будущих активов", — сказал Чернышев.

Напомним, ранее сообщалось, что Гаагский суд обязал Россию выплатить 5 млрд долларов компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму.

Кроме того, мы ранее информировали, что компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что ее годовой тариф на газ в период с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года останется на уровне 7,96 грн за куб. м (с НДС).

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