Дело Насирова: суд принял важное решение относительно бывшего главы ГФС

Сумма залога для освобождения из-под стражи для обвиняемого в коррупции уменьшилась почти в десять раз от первоначальной.

В четверг, 28 марта, Высший антикоррупционный суд принял решение продолжить содержать под стражей бывшего главу ГФС Украины Романа Насирова, обвиняемого в получении более 722 млн грн неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и защиты. По решению суда Роман Насиров будет находиться в заключении в следственном изоляторе до 26 мая 2024 года.

В то же время суд в очередной раз уменьшил обвиняемому размер залога как альтернативной меры пресечения – с 70 млн грн до 65 млн грн.

В САП напомнили, что сразу после ареста к Роману Насирову была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 523,2 млн грн залога. Таким образом, размер залога уменьшился почти в десять раз.

Бывший глава ГФС Украины обвиняется по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а его советник, также фигурирующий в этом деле – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2015-2016 годов Роман Насиров получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС юридическим лицам, подконтрольным владельцу агрохолдинга, в размере более 3,2 млрд. грн.

Напомним, Насиров был задержан по подозрению в коррупции еще в 2017 году. Из-за якобы проблем со здоровьем он некоторое время лечился в "Феофании". В начале 2018-го Кабмин уволил главу ГФС с должности.

В ноябре 2019 года ВАКС начал рассматривать дело против эксчельника ГФС. Однако только в октябре 2022 года он был арестован с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн гривен.

Насиров утверждал, что у него нет возможности внести залог, поскольку его размер "не соответствует его имущественному положению". Расследование по скандальному делу завершили в феврале 2023 года.

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