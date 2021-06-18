"Дело не в армии, дело во мне": в Херсонской области застрелился солдат

В последнее время парень писал родным депрессивные сообщения.

В Херсонской области в воинской части застрелился срочник 1999 года рождения. Солдат был родом из Кропивницкого.

Как сообщил ТСН.ua руководитель Херсонской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Руслан Цыганков, трагедия произошла в селе Антоновка 4 июня, но обнародован факт сегодня, 18 июня.

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По словам Цыганкова, он прослужил год и до конца срока службы ему оставалось буквально полгода.Инцидент произошел утром.

Кроме того, была проверена телефонная переписка парня, и была она депрессивного характера. За шесть дней до трагедии он написал сообщение: "Дело не в армии, дело во мне".

Проводятся соответствующие экспертизы по выяснению обстоятельств трагедии. Открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 с пометкой "Самоубийство" и по статье 406 "Неуставные взаимоотношения между коллегами".

Продолжается следствие по делу. Опрашиваются коллеги погибшего.

Напомним, в Одесской области в Тарутино застрелился пограничник. Он совершил самоубийство прямо на рабочем месте.

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