"Дело не в армии, дело во мне": в Херсонской области застрелился солдат

В последнее время парень писал родным депрессивные сообщения.
В Херсонской области в воинской части застрелился срочник 1999 года рождения. Солдат был родом из Кропивницкого.
Как сообщил ТСН.ua руководитель Херсонской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Руслан Цыганков, трагедия произошла в селе Антоновка 4 июня, но обнародован факт сегодня, 18 июня.
По словам Цыганкова, он прослужил год и до конца срока службы ему оставалось буквально полгода.Инцидент произошел утром.
Кроме того, была проверена телефонная переписка парня, и была она депрессивного характера. За шесть дней до трагедии он написал сообщение: "Дело не в армии, дело во мне".
Проводятся соответствующие экспертизы по выяснению обстоятельств трагедии. Открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 с пометкой "Самоубийство" и по статье 406 "Неуставные взаимоотношения между коллегами".
Продолжается следствие по делу. Опрашиваются коллеги погибшего.
Напомним, в Одесской области в Тарутино застрелился пограничник. Он совершил самоубийство прямо на рабочем месте.