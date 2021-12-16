Дело не в парне: мать девочки, которую жестоко избили на школьном стадионе в Запорожье, назвала причину конфликта

Дело не в парне: мать девочки, которую жестоко избили на школьном стадионе в Запорожье, назвала причину конфликта

По словам матери потерпевшей, девочки раньше дружили.

Мама школьницы, которую жестоко избили подростки в Запорожье на одном из школьных стадионов, назвала причину конфликта между девушками. Она уверяет, что причиной избиения ее дочери стал не парень, а украденный телефон.

Об этом говорится в сюжете программы "Акценты".

Как ранее сообщали в соцсетях, драка произошла из-за парня, будто бы одна из девочек целовалась с чужим парнем.

По словам мамы девочки, которой досталось больше всего, ее дочь с подругами держали на стадионе в течение 2,5 часов. Сразу после избиения, говорит женщина, она отвезла дочь в больницу, где ей сделали МРТ головы. У девочки были синяки и ушибы, сломанный нос со смещением, болели почки и ключица.

"Месяц назад она ("организатор" избиения — Ред.) украла у моей дочери телефон. Мы написали заявление в полицию. В тот вечер она позвонила моей дочери и сказала: "Приходи, будем разговаривать, или мы тебе деньгами будем отдавать, или купим новый телефон". Они с девочками пошли туда. Дочь говорит: "Когда я пришла туда, я поняла, что нас будут бить", – рассказывает мама пострадавшей Жене Анна Корниенко.

Женщина добавила, что ее дочь раньше дружила с нападавшей, но после того, как та украла у нее телефон, их дружба прекратилась.

В полиции рассказали, что обвинения были предъявлены троим девушкам, которые избивали, впрочем, в деле фигурировали еще две, которым также были предъявлены подозрения.