Дело не в Украине и не в РФ: Зеленский объяснил, почему Путин боится прекращения огня

Зеленский раскрыл, почему диктатор не может остановить войну и что РФ готовится к нападению на Запад.

Зеленский объяснил, почему Путин избегает перемирия

Зеленский объяснил, почему Путин избегает перемирия / © ТСН

Диктатор РФ Владимир Путин лично боится прекращения огня в Украине, «потому что из-за прекращения огня выйти снова в войну ему сложно».

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами.

По его мнению, диктатор готовится к войне с Западом. Потому пока не может остановить войну с Украиной.

«С полномасштабной войны пойти на прекращение огня и начать потом снова полномасштабную войну — это для них непросто. Экономически непросто, с обществом непросто, с миром непросто. И точно непросто с теми странами, которые сегодня еще жмут ему руку. Поэтому так сложно американцам принудить его к реальным переговорам, и потому пока он выбирает войну», — говорит глава государства.

Он рассказал, как можно принудить Путина к миру.

«Нужно больше давления на Россию. Давление сработает. Когда они будут терять больше войны, чем могут потерять в других сценариях. Наши дальнобойные удары, сильные санкции, стоять на поле боя, защищаться, но, безусловно, поддерживать мирные инициативы, потому что это правильно это сработает», — подытожил Зеленский.

Напомним, диктатор Путин в свой день рождения заявил о «правильных решениях» и рассказал, сколько будет воевать дальше.

