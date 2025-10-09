- Дата публикации
Дело не в Украине и не в РФ: Зеленский объяснил, почему Путин боится прекращения огня
Зеленский раскрыл, почему диктатор не может остановить войну и что РФ готовится к нападению на Запад.
Диктатор РФ Владимир Путин лично боится прекращения огня в Украине, «потому что из-за прекращения огня выйти снова в войну ему сложно».
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами.
По его мнению, диктатор готовится к войне с Западом. Потому пока не может остановить войну с Украиной.
«С полномасштабной войны пойти на прекращение огня и начать потом снова полномасштабную войну — это для них непросто. Экономически непросто, с обществом непросто, с миром непросто. И точно непросто с теми странами, которые сегодня еще жмут ему руку. Поэтому так сложно американцам принудить его к реальным переговорам, и потому пока он выбирает войну», — говорит глава государства.
Он рассказал, как можно принудить Путина к миру.
«Нужно больше давления на Россию. Давление сработает. Когда они будут терять больше войны, чем могут потерять в других сценариях. Наши дальнобойные удары, сильные санкции, стоять на поле боя, защищаться, но, безусловно, поддерживать мирные инициативы, потому что это правильно это сработает», — подытожил Зеленский.
Напомним, диктатор Путин в свой день рождения заявил о «правильных решениях» и рассказал, сколько будет воевать дальше.