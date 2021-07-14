Дело Нескоромного: полковник "Альфы" пошел на сделку и получил условный срок

Дело Нескоромного: полковник "Альфы" пошел на сделку и получил условный срок

Суд назначил ему согласованное наказание — 5 лет лишения свободы с освобождением на испытательный срок 3 года.

Подозреваемый по делу о подготовке убийства сотрудника СБУ Андрей Расюк заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Он обязался сотрудничать в разоблачении бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного и дал на это письменное согласие.

Об этом говорится в приговоре Печерского районного суда Киева, сообщает в среду, 14 июля, РБК-Украина.

"Утвердить соглашение между прокурором второго отдела процессуального руководства первого управления организации ... и подозреваемым о признании виновности", — говорится в документе.

Напомним:

Полковника "Альфы" Юрия Расюка задержали в январе 2021 года по подозрению в организации и подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова якобы, когда он передавал аванс за убийство. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Во время обысков найден арсенал незарегистрированного оружия. Мотив преступления, по версии следствия, кадровая политика СБУ. Правда, ранее в прессе писали о возможных разборках в правоохранительных органах за контроль над теневой экономикой.

в январе 2021 года начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, якобы, за убийство. Ему избрана в виде арсенал незарегистрированного оружия. по версии следствия, Правда, ранее в прессе писали о возможных разборках в правоохранительных органах за контроль над теневой экономикой. Между тем бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в заказе убийства своего же коллеги — начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, объявлен в розыск. Нескоромный исчез, а его место пребывания неизвестно. Ему объявили о подозрении в совершении преступления.

которого подозревают своего же коллеги — начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, Нескоромный исчез, а его место пребывания неизвестно. Ему в совершении преступления. Позже представители СБУ и Офиса генерального прокурора опровергли розыск Нескоромного, который якобы сбежал после задержания и отметили что он не является подозреваемым. Апелляционный суд признал факт отсутствия Нескоромного в международном розыске, а также отменил решение о его заочном аресте. Решение суда обжалованию не подлежит.

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