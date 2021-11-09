Дело НГЗ на 9,2 млрд: в суде активисты не смогли предоставить доказательства вреда шламу здоровью

Во время судебного заседания, которое состоялось 9 ноября в Николаевском апелляционном суде, представители ОО «Стоп шлам» отказались объяснить судьям, как отбирались образцы красного шлама и как у них оказались результаты инженерно-экологической экспертизы, которую само экспертное учреждение отозвало по причине фальсификаций с образцами.

Об этом сообщают Новости N.

«Это то же исследование, к результатам которого постоянно апеллируют псевдоактивисты, распространяя фейки в СМИ о влиянии шлама на здоровье. Но таких выводов экспертиза не содержит, более того – она была отозвана КНИИСЭ, поскольку оказалось, что образцы неизвестного происхождения», – отметил адвокат МГЗ Владимир Ващенко.

Сторона Николаевского глиноземного завода поддержала ходатайство о вызове начальника Госэкоинспекции и эксперта, проводившего исследование, чтобы поставить точку в манипуляциях.

Но адвокаты «Стоп шлам» не согласились на допрос эксперта и руководителя ГЭИ, отказались поддержать ходатайство и попросили перерыв для подготовки своей позиции, поэтому заседание было в очередной раз перенесено.

«Это еще раз подтверждает, что в своих громких заявлениях о влиянии на окружающую среду и здоровье представители «Стоп шлам» манипулируют и вводят в заблуждение и людей, и судей. Ведь почему тогда не поддержать вызов эксперта и не задать вопрос, откуда эти образцы взялись, как ставились вопросы и какие ответы получены?!»,– подчеркнул Ващенко.

Напомним, «Стоп шлам» пытается взыскать с МГЗ 9,2 млрд грн. моральный вред. В качестве доказательства активисты предоставили только психологическую экспертизу, но и она была признана Минюстом незаконной, а экспертов привлекли к ответственности, ведь они не исследовали никакого документа влияния на здоровье человека, вышли за пределы своих полномочий и не встретились ни с каким условным потерпевшим. Также выяснилось, что люди-«потерпевшие», от имени которых был подан иск в МОС, либо не существуют, либо не знали, что их данные используют. Это установила полиция.

Относительно экспертов, учредителей «Стоп шлам» и судей первой инстанции, которые им помогали, расследуются уголовные производства полицией и ДБР.

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