Дело НГЗ: суд отменил решение о взыскании 9,2 млрд грн в пользу "Стоп шлам"

Николаевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Николаевского глиноземного завода и упразднил решение о взыскании с завода 9,2 млрд грн в пользу ОО "Стоп шлам".

Об этом сообщает пресс-служба НГЗ.

ОО "Стоп шлам" была создана перед подачей коллективного иска против Николаевского глиноземного завода в ноябре 2020 г. Активисты использовали экологические лозунги, рассказывая о том, что работа завода вредит окружающей среде, но в качестве доказательства предоставили только психологическую экспертизу. По ее выводам 1 279 человек, указанных в иске, "морально пострадали" от действий завода и нуждаются в компенсации в 9,2 млрд грн.

"Впоследствии выяснилось, что эти люди либо не существуют, либо не знали, что их данные используют, а уставом "Стоп шлам" даже не предусмотрено распределение средств. Кроме того, истец даже не уплатил судебный сбор, что обязательно для открытия дела. Но судья Заводского районного суда г. Николаева Ирина Боброва отклонила все ходатайства НГЗ и в рекордные сроки приняла решение — взыскать с завода эту фантастическую сумму", — рассказал адвокат НГЗ Владимир Ващенко.

Адвокаты НГЗ обжаловали решение Заводского суда и обратились в правоохранительные органы и Минюст с заявлениями. Комиссия при Министерстве юстиции сочла экспертизу незаконной, а ее исполнителей привлекла к ответственности. Эксперты-психологи не встречались ни с одним из условных потерпевших, а выводы делали без ссылки на документы.

На глиноземном заводе судебное дело назвали спланированной рейдерской атакой на предприятие при поддержке киевских юристов и чиновников.

Работники НГЗ устраивали тысячные митинги под судом, ведь взыскание такой суммы автоматически означало остановку завода. Правоохранители начали сразу несколько уголовных производств: в отношении мошеннических действий учредителей ОО "Стоп шлам", подделки документов экспертами и превышения служебных полномочий судьи Бобровой.

"Мы не раз обращали внимание на незаконность и абсурдность решения суда первой инстанции, где судья Боброва откровенно подыграла псевдоактивистам из "Стоп шлама". В настоящее время апелляционная инстанция тщательно изучила все материалы дела и приняла законное решение – отменить решение первой инстанции и отказать в иске. Дальше уже задача правоохранительных органов разобраться как так сложилось, что суд первой инстанции, ОО "Стоп шлам", эксперты и т.д. действовали так слаженно", — подчеркнул адвокат НГЗ Владимир Ващенко.