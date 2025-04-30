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ТСН в социальных сетях

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Украина
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Дело о 120 тысячах неисправных мин: суд взял под стражу двух подозреваемых (фото)

Несмотря на известные проблемы, подозреваемые не остановили производство бракованных мин.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Дело о 120 тысячах неисправных мин: суд взял под стражу двух подозреваемых (фото)

Суд взял под стражу двух подозреваемых по делу 120 тыс. неисправных мин / © pixabay.com

В Киеве следователь судья Шевченковского районного суда удовлетворил ходатайство следователя СБУ по поводу фигурантов скандального дела о поставках на фронт 120 тысяч непригодных к использованию минометных снарядов. Суд также применил к бывшему руководителю одного из военных представительств минобороны Михаилу Шкуренко и руководителю группы контроля Юрию Яреску меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативного залога.

Центр противодействия коррупции сообщил об этом 30 апреля.

Кроме Ярески подозревают также гендиректора оборонного завода Леонида Шимана и его первого заместителя Алексея Кириченко.

Пока решают вопрос об избрании им меры пресечения.

Суд взял под стражу двух подозреваемых по делу 120 тыс. неисправных мин

Суд взял под стражу двух подозреваемых по делу 120 тыс. неисправных мин

Что известно о деле и привлеченных к сделке

По версии следствия, в 2024 году руководство оборонного завода в Днепропетровской области заключило договор с Агентством оборонных закупок на изготовление боеприпасов для ВСУ. Предприятие должно было поставить оптовые партии 120-мм минометных выстрелов более чем на 11 млрд грн.

Экспертиза установила, что при производстве использовалась смесь порохов, один из которых не предназначен для зарядов до 120 мм минометных выстрелов, что привело к нестабильной работе заряда. Также капсулы-воспалители имели дефекты, что вызывало осечку.

«Несмотря на известные проблемы, подозреваемые не остановили производство, стремясь извлечь прибыль из госзаказа. Чиновники военного представительства, вовлеченные в схему, не осуществили надлежащий контроль качества и внесли ложные данные в отчетность», — говорится в сообщении.

В результате ВСУ получили более 120 тысяч непригодных выстрелов, отозванных с фронта, что нанесло существенный ущерб боеспособности Сил обороны.

Напомним, ранее речь шла о том, что на фронт поставлялись бракованные мины, из-за чего разразился скандал.

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Дата публикации
Количество просмотров
21
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