Дело о 120 тысячах неисправных мин: суд взял под стражу двух подозреваемых (фото)

Суд взял под стражу двух подозреваемых по делу 120 тыс. неисправных мин / © pixabay.com

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В Киеве следователь судья Шевченковского районного суда удовлетворил ходатайство следователя СБУ по поводу фигурантов скандального дела о поставках на фронт 120 тысяч непригодных к использованию минометных снарядов. Суд также применил к бывшему руководителю одного из военных представительств минобороны Михаилу Шкуренко и руководителю группы контроля Юрию Яреску меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативного залога.

Центр противодействия коррупции сообщил об этом 30 апреля.

Кроме Ярески подозревают также гендиректора оборонного завода Леонида Шимана и его первого заместителя Алексея Кириченко.

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Пока решают вопрос об избрании им меры пресечения.

Суд взял под стражу двух подозреваемых по делу 120 тыс. неисправных мин

Что известно о деле и привлеченных к сделке

По версии следствия, в 2024 году руководство оборонного завода в Днепропетровской области заключило договор с Агентством оборонных закупок на изготовление боеприпасов для ВСУ. Предприятие должно было поставить оптовые партии 120-мм минометных выстрелов более чем на 11 млрд грн.

Экспертиза установила, что при производстве использовалась смесь порохов, один из которых не предназначен для зарядов до 120 мм минометных выстрелов, что привело к нестабильной работе заряда. Также капсулы-воспалители имели дефекты, что вызывало осечку.

«Несмотря на известные проблемы, подозреваемые не остановили производство, стремясь извлечь прибыль из госзаказа. Чиновники военного представительства, вовлеченные в схему, не осуществили надлежащий контроль качества и внесли ложные данные в отчетность», — говорится в сообщении.

В результате ВСУ получили более 120 тысяч непригодных выстрелов, отозванных с фронта, что нанесло существенный ущерб боеспособности Сил обороны.

Напомним, ранее речь шла о том, что на фронт поставлялись бракованные мины, из-за чего разразился скандал.

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