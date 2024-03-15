Дело о хищении 1,5 млрд для ВСУ: ВАКС может освободить из-под стражи экс-чиновника Минобороны

По информации источников в правоохранительных органах, судья, рассматривающий жалобу, уже отпускал Лиева из-под стражи.

Поздним вечером в пятницу, 15 марта, Высший антикоррупционный суд начал рассматривать жалобу адвокатов бывшего главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева.

Как стало известно из трансляции заседания на видеохостинге YouTube, эксчиновника Минобороны просят выпустить из СИЗО, несмотря на то, что его подозревают в хищении почти 1,5 млрд гривен на закупки боеприпасов для ВСУ.

Как сообщают источники ТСН.ua в правоохранительных органах, жалобу адвокатов рассматривает судья, ранее уже отпускавший Лиева из-под стражи.

Интересно также, что заседание проходит без присутствия прокурора, хотя, согласно требованиям закона, он должен присутствовать. Самого Лиева в зале суда тоже нет.

Напомним, в феврале 2024 года Александру Лиеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля с возможностью внести залог в размере 50 миллионов гривен.

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