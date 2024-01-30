Дело о хищении 1,5 млрд для ВСУ: ВАКС не избрал меру пресечения Лиеву

Прокуроры просили назначить содержание под стражей или залог в размере 268 млн грн.

Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство прокурора и не избрал меру пресечения экскерующему Департамента военно-технической политики, развитию вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву.

Об этом информирует Общественное.

В сообщении указывается, что во время заседания прокуроры попросили назначить Лиеву, одному из подозреваемых в хищении почти 1,5 млрд. грн. на закупке боеприпасов для ВСУ, содержания под стражей или залог в размере 268 млн. грн.

Однако суд отказал в ходатайстве.

"На заседании шоумен Александр Педан и замсекретаря СНБО Андрей Демартино выразили желание взять Лиева на поруки", — говорится в сообщении.

Лиева и еще четыре человека подозревают в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов для ВСУ. По данным СБУ, в августе 2022 года должностные лица Минобороны заключили контракт на закупку оптовой партии артиллерийских снарядов с поставщиком вооружений "Львовский арсенал".

Затем Минобороны перечислило на счета предприятия деньги, однако артснаряд компания не отправила.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Лиев прокомментировал подозрение в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов для ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что СБУ и Минобороны обнаружили хищение на 1,5 миллиарда гривен на закупку снарядов.

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